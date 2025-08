ORIENTATION DES NOUVEAUX BACHELIERS : De la nécessité de faire le bon choix

Les nouveaux bacheliers sont à une étape éminemment importante pour la poursuite de leur cursus universitaire. Cette étape, c’est le choix de leurs filières d’études. Après donc l’euphorie du succès à l’examen, l’heure est désormais à la concentration, à l’application et au sérieux. Car, le moment de vérité est arrivé. En effet, depuis le 28 juillet dernier, les sessions d’orientation dans les établissements d’enseignement supérieur sont ouvertes aux nouveaux bacheliers sur la plateforme Campus Faso, où ils peuvent désormais soumettre leurs différents choix de filières. Le problème, c’est qu’ils sont nombreux, ces nouveaux diplômés qui n’ont pas une idée claire de ce qu’ils vont faire après le Bac. Or, une mauvaise orientation peut entraîner des désagréments, voire gâcher tout un avenir. De nombreux étudiants en ont fait les frais. C’est dire toute l’importance de cette étape, et la nécessité de faire le bon choix de filière d’études pour réussir l’après-Bac. Conscient donc de cela, et au regard des mauvaises expériences du passé, le ministère en charge de l’enseignement supérieur, à travers le Conseil d’orientation universitaire et des bourses, a initié la Semaine nationale de l’information et de l’orientation (SIO), au profit des nouveaux bacheliers. L’objectif étant de les guider à faire des choix judicieux pour la poursuite de leurs études universitaires. L’édition 2025, 10e du genre, s’est tenue du 14 au 19 juillet dernier, avec environ 90 universités publiques et privées, au rendez-vous.

Le risque est grand que des bacheliers ne soient pas orientés dans leur filière souhaitée

Je tiens à saluer la clairvoyance du ministère pour cette innovation ô combien bénéfique, pour les nouveaux bacheliers. En effet, durant ces SIO, en plus des conseils précieux sur les choix de filières et leurs débouchés dont ils bénéficient, les impétrants sont également édifiés sur les modalités d’inscription et de réinscription sur la plateforme Campus Faso. En d’autres termes, on y apprend aux futurs étudiants, à utiliser cette application conçue comme un guichet numérique unique, qui est venue simplifier toutes les démarches liées à l’admission post-Bac. Les sessions d’orientation de la session 2025, ouvertes le 28 juillet dernier, se poursuivent jusqu’au 10 août. Quant aux choix de filières, c’est une palette élargie qui est servie aux nouveaux bacheliers. En effet, ces derniers ont la possibilité de faire jusqu’à 12 choix, dont six au sein de la même université. A priori, c’est un avantage considérable offert aux différents postulants, en ce sens que chacun aura la possibilité d’intégrer ses filières préférentielles dans ses choix. Mais cette multitude de choix peut également s’avérer être un véritable piège pour les tout-nouveaux. En effet, comment parvenir, face à cette multitude de possibilités, à opérer le bon choix? C’est toute la difficulté qui se pose aux jeunes bacheliers. Aussi, avec ces 12 demandes d’orientation qu’ils doivent formuler, le risque est grand que des bacheliers ne soient pas orientés dans leur filière souhaitée. Sans oublier le choix de la ville d’étude qui n’est pas, non plus, moins important. Il est tout aussi capital, d’autant plus que le lieu d’étude a une influence directe sur les performances de l’apprenant. Cela dit, le jeu étant ouvert, c’est aux nouveaux bacheliers de jouer, et surtout de bien jouer. Compte tenu des difficultés souvent rencontrées dans l’utilisation de la plateforme, je déconseille vivement aux futurs étudiants d’attendre, à la dernière minute, pour soumettre leurs demandes d’orientation. Je voudrais également exhorter les techniciens chargés de cette plateforme, à accompagner nos enfants à réussir cette étape. Car, beaucoup ne la maîtrisent pas. A ce propos, je salue les initiatives privées déjà en place pour accompagner gracieusement les nouveaux dans leurs démarches d’orientation universitaire.

«Le Fou»