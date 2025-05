PAIEMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE : Attention aux arnaqueurs !

Un paiement électronique ou encore « e-paiement » est une transaction financière réalisée électroniquement. Il s’agit d’un transfert de fonds d’une personne à une autre via des moyens électroniques, comme les cartes bancaires, les paiements en ligne ou les paiements mobiles. Au Burkina Faso, des sociétés de la place ont mis en place un système de paiement en ligne communément appelé « Mobile money », qui a été très vite adopté par de nombreux Burkinabè. D’ailleurs, le dernier rapport de « Le Burkina Faso Digital Report 2025 », indique que 24,7% de la population possèdent un compte de paiement mobile ; ce qui équivaut à environ 31,1% des personnes ayant effectué au moins un paiement digital. En comparant ces chiffres avec le taux de bancarisation du pays, qui est de 21,1%, on peut remarquer que les portefeuilles électroniques sont devenus une alternative populaire aux services bancaires traditionnels. Toute chose qu’il faut saluer à sa juste valeur dans la mesure où le paiement électronique limite la circulation de la monnaie physique, avec tous les avantages qui s’en suivent. Malheureusement, des individus de mauvaise foi tentent de saboter le système à travers des manœuvres qui méritent d’être dénoncées. En effet, comme l’ont confié des victimes, ces délinquants ou filous font des achats, procèdent au paiement par transaction financière, puis bloquent l’argent transféré dans les minutes qui suivent.

C’est le lieu d’appeler tout un chacun à la vigilance en cas de transaction financière

Et malheureusement, nombreux sont ceux qui ont fait les frais de cette nouvelle forme d’arnaque qui prend, de plus en plus de l’ampleur, et qui doit interpeller les autorités compétentes. Faut-il le rappeler, l’application pour bloquer une transaction financière, a été mise en place par les sociétés de transfert d’argent à la suite de plaintes d’utilisateurs, dans un but bien précis : permettre aux clients de sécuriser leurs « sous », au cas où ils effectuent, par erreur, une transaction à une tierce personne autre que le destinataire voulu. Un système qui, dans bien des cas, a contribué à corriger des erreurs de transaction, mais qui, malheureusement, est en train d’être perverti par les arnaqueurs. C’est le lieu donc d’attirer l’attention des uns et des autres sur cette pratique, et d’appeler tout un chacun à la vigilance en cas de transaction financière. Surtout que les arnaqueurs ne cessent d’innover pour contourner les garde-fous mis en place par les sociétés de transaction financière pour protéger leurs clients. Personne n’étant à l’abri des ruses de ces escrocs, le réflexe à adopter, dans ce genre de situations, est de saisir les autorités compétentes pour suite à donner. Mais peuvent-elles faire quelque chose ? Si non, il faudra qu’elles s’y attèlent. Aussi, les détenteurs de commerces sont invités à se procurer des numéros associés à des comptes-clients qui les protègent de cette forme d’arnaque.

Sidzabda