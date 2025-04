PAQUES 2025 AU BURKINA : Quand la canicule en rajoute à la galère

Après quarante jours de jeûne et de pénitence, les chrétiens du Burkina s’apprêtent à célébrer, le 20 avril 2025, la fête de Pâques. C’est-à-dire celle de la résurrection du Christ qui est la base de la foi chrétienne. Et comme chaque année depuis bientôt dix ans, les supplications des Burkinabè s’élèveront vers le Tout-Puissant pour demander le retour de la paix dans leur pays. Cette paix qui leur est si chère, et qui leur a été injustement arrachée par une horde de mécréants aux desseins obscurs, qui ont juré la perte de notre pays pour des raisons qu’eux seuls connaissent. C’est dire le contexte difficile dans lequel vivent les Burkinabè dont certains ont été obligés de quitter leurs localités respectives pour chercher refuge dans des zones plus sécurisées. Mais tout au long de ces années de souffrance sous le joug des forces obscurantistes, le peuple burkinabè a fait la preuve de sa résilience dans un contexte économique, de plus en plus, difficile, au regard de l’impact négatif du terrorisme sur les activités des entreprises en général et celles des populations en particulier.

Chaque fête religieuse est l’occasion pour les fidèles de prier pour le retour de la paix

Mais grâce aux efforts soutenus des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont changé de paradigme en passant à l’offensive tout en se donnant les moyens de traquer les terroristes jusque dans leurs chiottes, les Burkinabè ont repris espoir. Celui de voir le pays libéré à terme, et retrouver la paix pour mieux vaquer à leurs occupations. Certes, des zones jadis sous emprise de la pieuvre tentaculaire, ont été libérées pour réinstaller des populations, mais la bête immonde est loin d’avoir rendu les armes. C’est dire si malgré les efforts, il reste encore du chemin à parcourir ; tant la menace reste permanente. Et les Burkinabè en sont conscients. Eux qui ont su garder foi en Dieu et en l’avenir tout en témoignant toute leur solidarité aux déplacés internes. Toujours est-il que chaque fête religieuse est l’occasion pour les fidèles, toutes confessions confondues, de prier pour le retour de la paix afin que le pays des Hommes intègres retrouve sa quiétude d’antan. Autant dire que sur le plan religieux, cette Pâques 2025 ne dérogera pas à la règle. Mais sur le plan social, cette fête intervient dans un contexte difficile, où au-delà de la crise sécuritaire, le renchérissement du coût de la vie a entraîné la baisse du pouvoir d’achat de nombreux ménages. Et c’est peu dire que si elles sont appréciées par les enfants et les plus jeunes, les fêtes en général, sont devenues des moments d’angoisses pour de nombreux chefs de ménages financièrement éprouvés, qui doivent parfois se plier en quatre pour faire bouillir la marmite et apporter du bonheur à leur progéniture. Encore que si cette Pâques 2025 tombait sur une fin de mois, la parade serait vite trouvée avec le salaire qui permet généralement aux travailleurs de parer au plus pressé. Malheureusement, cela n’est pas le cas cette année. Mais il va falloir faire avec, dans un contexte où les gallinacés qui permettent généralement d’agrémenter la fête, se négocient à prix d’or.

Les fêtes se suivent et se ressemblent au Burkina Faso

Si l’on ajoute à cela la canicule ambiante qui atteint des températures jamais égalées au pays des Hommes intègres, avec son lot de délestages, on comprend la lourdeur de la croix que portent de nombreux fidèles chrétiens à la suite du Christ Sauveur en cette Pâques 2025. De là à croire qu’en cette fête de la Résurrection, le spirituel prendra le pas sur le festif, il y a un pas que d’aucuns ont d’autant plus vite fait de franchir que depuis quelques années, les fêtes se suivent et se ressemblent au Burkina Faso, sur fond de morosité économique. Mais cela n’a jamais empêché la joie et la ferveur religieuse d’être au rendez-vous, dans un contexte où les Burkinabè ont souvent fait la preuve de leur sens du partage et de la solidarité. Et nul doute que comme chaque année, les personnes vulnérables au nombre desquelles on compte les déplacés internes, ne seront pas oubliées. Pour le reste, après dix ans d’enfer dans les griffes des forces du mal, les Burkinabè en général et les fidèles chrétiens en particulier, espèrent que Pâques qui commémore la victoire du Christ sur la mort, sonnera bientôt la victoire de leur pays sur le terrorisme.

« Le Pays »