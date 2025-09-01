PATRICE TALON ET LE RESPECT DE LA PAROLE DONNEE : La vitrine de la démocratie en voie de restauration au Bénin

La question avait fini par l’agacer face au doute qui persistait au sein de l’opinion publique à l’approche de la fin de son second quinquennat constitutionnel, et ce, malgré ses assurances maintes fois répétées. Celle d’un troisième mandat dont le président béninois, Patrice Talon, a toujours écarté l’éventualité concernant sa personne, dans un contexte où bien de ses pairs africains n’ont pas toujours su résister à la tentation. Et comme pour donner des gages de respect de la parole donnée, le locataire du palais de la Marina s’est trouvé un dauphin désigné, en la personne de Romuald Wadagni.

En refusant d’entrer dans la logique de la multiplication indue des mandats présidentiels, le chef de l’Etat béninois envoie un signal fort

Ce dernier qui n’est personne d’autre que son ministre de l’Economie et des finances depuis son accession au pouvoir en 2016, a été choisi, le week-end dernier, par la majorité au pouvoir, pour être son porte-étendard à la présidentielle de l’année prochaine. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le président Patrice Talon est resté constant dans sa position, par rapport à la question du troisième mandat. Et avec la désignation de son successeur qui ira dans quelques mois à la conquête des suffrages de ses compatriotes, il est en train de tenir son engagement envers les Béninois : celui de ne pas aller au-delà des deux mandats autorisés par la Constitution. Et cela est à son honneur dans une Afrique où la démocratie est souvent malmenée et souffre de l’attachement morbide de biens des chefs d’Etat au pouvoir. Lesquels princes régnants africains sont prêts à toutes les contorsions imaginables et possibles pour se maintenir au pouvoir ; et cela par tous les moyens. C’est dire la portée de l’acte du natif de Ouidah qui a choisi de respecter scrupuleusement la Constitution de son pays. Lequel est en passe de renouer avec son image de vitrine de la démocratie dans une Afrique encore à la recherche de ses marques en matière de gouvernance. Cela est bon pour l’image du pays, mais aussi pour celle de Patrice Talon accusé de dérives autoritaires, voire de gouvernance autocratique qui suscitait autant d’interrogations que d’inquiétudes. D’où le scepticisme que d’aucuns affichaient dans un contexte où l’homme d’affaires devenu président, est accusé par ses contempteurs, d’instrumentaliser la Justice à des fins politiques, pour mieux tenir ses opposants. Des adversaires politiques contraints à l’exil quand ils ne croupissent pas tout simplement en prison. A l’instar de Reckya Madougou et Joel Aïvo incarcérés depuis 2021 et pour lesquels le maître de Cotonou refuse toute clémence. Et pour ne pas arranger son image, sa réélection sur fond de modification du Code électoral et de condamnations judiciaires visant à écarter ses plus grands adversaires, a été vue comme un recul démocratique en l’absence d’une opposition crédible dans ce pays d’Afrique de l’Ouest qui était pourtant cité comme un modèle sur le continent noir. C’est dire si la réputation du Bénin a pris un coup sous Patrice Talon. Mais en refusant d’entrer dans la logique de la multiplication indue des mandats présidentiels, le chef de l’Etat béninois envoie un signal fort de sa volonté de ne pas briser la dynamique de l’alternance au pays du Vodou.

On prend le chef de l’Etat béninois au mot

Et son mérite est d’autant plus grand que l’on a beau trouver à redire sur sa gouvernance, rien ne l’empêchait d’emboîter le pas à ceux de ses pairs du continent qui ne s’imaginent pas une autre vie en dehors du pouvoir et qui se sont donné les moyens d’y rester. Quoi qu’il en soit, en mettant fin à toute ambiguïté sur son avenir politique par la désignation d’un dauphin, Patrice Talon n’est pas loin de se racheter et de réparer les balafres qu’il a pu porter à la figure de la démocratie dans son pays, en lui donnant une chance de se refaire une santé. En tout état de cause, on prend le chef de l’Etat béninois au mot et l’on ose espérer qu’il tiendra sa parole jusqu’au bout. Et surtout que l’on n’assistera pas, d’ici à l’élection, à un revirement spectaculaire de position dont seuls les politiciens ont le secret sous nos tropiques. Pour le reste, il appartiendra à son dauphin qui a des atouts et qui bénéficie de préjugés favorables, d’aller chercher la confiance de ses compatriotes dans les urnes, dans un scrutin qui pourrait être ouvert si Patrice Talon avait la magnanimité de gracier ses opposants et d’organiser des élections inclusives qui contribueraient sans doute à ressouder les Béninois et à renforcer la cohésion sociale. Ce serait un beau couronnement d’une expérience politique inédite qui l’aura amené au pouvoir où il a apporté sa pierre à l’édifice commun, pour ensuite s’en retourner pour aller cultiver tranquillement son jardin.

« Le Pays »