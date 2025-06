PLAINTE EN FRANCE D’UN FILS DE TIRAILLEUR SENEGALAIS TUE : Au-delà de la reconnaissance…

Il refuse de céder à la fatalité ou d’accepter le fait accompli. Si fait qu’il a franchi le pas là où bien des gens hésitaient encore à le faire. Lui, c’est Biram Senghor, du nom de ce fils de tirailleur sénégalais qui vient de porter plainte contre X et l’Etat français. Son père Mbap Senghor fait partie des tirailleurs sénégalais qui, le 1er décembre 1944, avaient été tués pour avoir osé réclamer leurs arriérés de solde. Certes, la France l’a reconnu mort pour la patrie et lui a rendu hommage à titre posthume. Mais le fils n’en démord pas. Il souhaite connaître là où son père a été inhumé ; d’où l’objet de sa plainte. Obtiendra-t-il gain de cause ? On attend de voir. Mais quoi qu’il en soit, la démarche de Biram Senghor est à saluer. Elle est, en effet, la preuve qu’il ne veut pas se contenter de la simple reconnaissance par la France, du martyre dont a souffert son père. Il cherche à faire son deuil et à donner à son père, une sépulture digne de ce nom. Et cela commence d’abord et avant tout par l’identification de la tombe. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Biram Senghor est dans son bon droit ; lui qui, par la voix de son avocat, estime que « depuis 80 ans, des individus travaillent à maintenir l’opacité autour des faits en empêchant l’accès à des documents qui permettraient de localiser les corps et de connaître le nombre de victimes ».

La vérité, tôt ou tard, finira par éclater et les victimes et leurs ayants droit réhabilités

Pourquoi alors en est-il ainsi après plusieurs décennies ? Qui n’a pas intérêt à ce que jaillisse la lumière sur l’épisode sanglant de Thiaroye au point de multiplier les goulots d’étranglement ? On ne saurait y répondre. Mais comme on le sait, la vérité, tôt ou tard, finira par éclater et les victimes et leurs ayants droit, réhabilités. Du moins, on l’espère. Surtout quand on sait que le pouvoir sénégalais a autorisé des fouilles au cimetière militaire de Thiaroye aux fins de déceler d’éventuelles fosses communes où pourraient avoir été enterrés à la hussarde, des soldats africains trucidés par l’armée coloniale française. Ces travaux de recherches, lancés il n’y a pas longtemps, par le Premier ministre Ousmane Sonko, suscitent beaucoup d’espoirs. Car, d’ores et déjà, on parle de squelettes humains avec des balles dans le corps, retrouvés dans ledit cimetière de Thiaroye. Preuve, s’il en est, qu’il y a des choses que la France travaille à cacher ; elle qui, sous la pression, avait fini par faire contre mauvaise fortune bon cœur en admettant la mort de 35 personnes là où des historiens avancent le chiffre de 400.

B.O