PLUS JAMAIS ÇA

Un conflit foncier a dégénéré en un bain de sang qui a laissé quatre cadavres sur le carreau. C’était le 9 février dernier dans la commune de Tiéfora où deux villages (Boussara 2 et Kangounadéni) qui se disputent, depuis belle lurette, un lopin de terre, se sont offerts en spectacle en s’affrontant au moyen de fusils et d’armes blanches. Toute chose qui met à rude épreuve la cohésion sociale déjà fort éprouvée du fait de l’insécurité liée au terrorisme. Plus jamais ça !