PLUS JAMAIS ÇA !

Un individu, se faisant passer pour un médecin, a arnaqué plusieurs personnes. En effet, pour appâter ses victimes qu’il prenait le soin d’identifier au préalable, il les appelait au téléphone et leur demandait d’aller faire une opération de retrait dans une boutique de transfert d’argent. Et le plus souvent, le manège n’est découvert qu’une fois que le transfert est effectué, puisqu’instantanément, le faux médecin devient injoignable. Voyez-vous ? C’est dire s’il y a des gredins qui, par leurs turpitudes, travaillent à ternir l’image de toute une corporation aussi noble. Plus jamais ça !