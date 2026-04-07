PLUS JAMAIS ÇA !

La dépigmentation, il faut le reconnaître, est un phénomène qui prend des proportions inquiétantes dans notre pays. Elle concerne aussi bien les hommes que les femmes, et n’est pas sans conséquence sur la santé humaine. Et comme pour ne rien arranger, il s’en trouve des gens qui la pratiquent sur des nourrissons ou des bébés en gestation, exposant ainsi la vie de ces derniers à de graves pathologies incurables. Quand on sait que les enfants ne sont que des innocents, on ne peut que déplorer le comportement de ces adultes-là qui s’en soucient comme d’une guigne. Plus jamais ça !