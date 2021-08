Remontés contre la gestion du grand marché de Ouahigouya, des commerçants sont descendus dans la rue le week-end écoulé. Et comme si cela ne suffisait pas, ils s’en sont pris au domicile du maire de ladite localité, qu’ils ont mis à sac. Pour quelle raison ? Difficile de répondre à cette question. Car, tout se passe comme si au Burkina, on ne peut plus manifester sa colère sans vandaliser un édifice public ou privé. Toute chose qu’il faut déplorer quand on sait que le droit de manifester reconnu par la loi, ne rime pas avec le droit d’incendier ou de saccager. Plus jamais ça !