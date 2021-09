PLUS JAMAIS ÇA !  

Au cours d’une conférence de presse organisée le 23 septembre dernier, des jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) qui entendaient donner leur lecture de la situation nationale, en sont venus aux mains. Et n’eût été la présence des forces de l’ordre, le pire serait arrivé. Il importe peu de revenir sur les mobiles de cette poussée de fièvre, si ce n’est déplorer de tels comportements qui n’honorent pas le CDP qui, on le sait, a géré le pouvoir d’Etat et entend le reconquérir. Plus jamais pareil spectacle affreux digne d’une autre époque !