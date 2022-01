Alors qu’elle était installée dans un restaurant, une éducatrice sociale en service à Djibo, a été mortellement fauchée par une balle qu’elle a reçue à la tête. A ce qu’on dit, des hommes armés, venus de nulle part, ont ouvert aveuglément le feu sur ledit restaurant. Voyez-vous ? Comment expliquer une telle barbarie digne d’une autre époque et qui, malheureusement, continue d’endeuiller des familles dans notre pays et ce, depuis maintenant six bonnes années ? Plus jamais ça !