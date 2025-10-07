PRESIDENTIELLE 2025 AU CAMEROUN : Biya, sans mouiller le maillot

Au Cameroun, c’est la dernière ligne droite de la campagne pour la présidentielle du 12 octobre prochain. A 92 ans, le président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de quarante ans, brigue un huitième mandat. Face à lui, onze mousquetaires prêts à lui porter le challenge dans les urnes. Et qui s’épuisent en meetings et autres activités de campagne de proximité en allant à la pêche aux voix à travers le pays, pendant que le nonagénaire chef de l’Etat, brille par son absence sur le terrain. Une situation qui suscite des interrogations jusqu’au sein de ses propres partisans qui se demandent s’il fera une apparition publique avant la fin de la campagne électorale.

C’est le défi de la transparence qui est aussi posé

Mais aussi des critiques de la part de ses contempteurs qui voient dans cette attitude du chef de l’Etat, un manque de considération, voire du mépris à l’endroit de ses compatriotes. C’est dire si du fond de sa tanière du palais d’Etoudi, le vieux lion indomptable et indompté n’a pas jugé nécessaire de mouiller cette fois-ci le maillot pour s’assurer une fois de plus la victoire. Pourtant, au nombre de ses concurrents, on compte des candidats et pas des moindres, à l’image de Issa Tchiroma Bakary ou encore de Bello Bouba Maigari, des anciens alliés qui ont quitté le gouvernement pour se présenter contre lui. Toujours est-il que sur le terrain, ce sont ses lieutenants au sein de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), qui sont à la manœuvre pour faire le job au moment où le chef de l’Etat est en villégiature en Europe. C’est le signe qu’autant cette présidentielle peut être d’un enjeu majeur pour tous ces Camerounais qui ont soif de changement, autant elle ne paraît pas être une véritable préoccupation pour le président Paul Biya. Comment peut-il en être autrement quand, de toute évidence, le terrain a été balisé en amont pour une victoire sans coup férir du chef de l’Etat ? En tout cas, ce n’est pas un hasard si le principal opposant, Maurice Kamto, qui représentait la plus grande menace pour le fauteuil du natif de Mvomeka’a, a été écarté de la course à la magistrature suprême, dans les conditions que l’on sait. Et que dire des dysfonctionnements de la Commission électorale accusée par l’opposition, de jouer à un jeu trouble en tardant, à quelques jours du scrutin, à rendre public le fichier électoral actualisé, de même que la liste complète des bureaux de vote ? Autant dire que dans ce scrutin, c’est le défi de la transparence qui est aussi posé. A moins que ces agitations de l’opposition ne servent à préparer les esprits à une éventuelle déroute. Quoi qu’il en soit, il ne fait pas de doute aujourd’hui que le pouvoir de Yaoundé a une mainmise sur les grandes institutions du pays. Si l’on ajoute à cela, l’incapacité de l’opposition à montrer ce front uni qui lui aurait donné plus de chances de réaliser l’alternance en contraignant l’inusable chef de l’Etat à faire valoir ses droits à la retraite, on n’a pas besoin d’avoir le troisième œil du sorcier pour comprendre que les conditions d’une réélection haut la main, de Paul Biya ne sont pas loin d’être réunies.

Le véritable défi pour les Camerounais, reste l’après-Biya

Autant dire que le jeu de ce scrutin semble déjà fait, dans un pays où l’opposition a toujours dénoncé un processus biaisé, et où les populations ne sont pas loin de la résignation. Certains s’en remettant à Dame nature pour espérer voir le changement tant attendu. C’est dire si le scrutin du 12 octobre prochain ne promet pas de véritable surprise. Dans tous les cas, on ne voit pas comment la victoire pourrait échapper à papy Biya, sauf miracle ou séisme de très forte magnitude. On est d’autant plus porté à le croire, qu’aussi inédite que soit cette campagne fantomatique du chef de l’Etat, elle n’en paraît pas moins un choix assumé. En tout état de cause, ce silence présidentiel prolongé résonne d’interrogations multiples. Notamment sur la santé du chef de l’Etat et la capacité du « Vieux » à continuer à assumer ses charges à la tête de l’Etat, si cela n’est pas symptomatique d’un pouvoir déconnecté des réalités du peuple et d’un système à bout de souffle. Dans ces conditions, le véritable défi pour les Camerounais, reste l’après-Biya. Et ce, dans un contexte où la crise séparatiste dans les régions anglophones et la menace terroriste de Boko Haram, restent autant de problèmes non résolus que de sujets de préoccupation majeure.

« Le Pays »