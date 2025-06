PRESIDENTIELLE 2025 EN COTE D’IVOIRE : Jusqu’à quand tiendra le tandem Laurent Gbagbo/Tidjane Thiam ?

Le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), dirigé par l’ancien président, Laurent Gbagbo, et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), conduit par Tidjane Thiam, ont officialisé le 19 juin 2025, la création d’un front commun. Une alliance politique présentée comme une solution à la situation socio-politique du pays, dont les initiateurs entendent en faire un instrument de mobilisation nationale pour la justice sociale, le respect de la Constitution et l’instauration d’une démocratie plus inclusive. S’il faut saluer la méthode légaliste de ce front commun dont l’objectif est de chasser par les urnes, le Rassemblement des Houphouëtistes pour le développement et la paix (RHDP) du pouvoir, force est de constater qu’il existe de gros obstacles qui risquent de mettre à mal cette alliance. En effet, après la signature de cette plateforme, la question qui va se poser est la suivante : qui sera le cavalier ? Et qui acceptera d’être le cheval ? On sait que Laurent Gbagbo est très rusé. De lui, feu Robert Guéi avait soutenu que c’est « un boulanger ». A 80 ans révolus, Laurent Gbagbo nourrit des ambitions de revenir aux affaires. L’ancien patron du Crédit Suisse est allé lui aussi, ces derniers temps, à l’école de la « roublardise », suite à l’affaire de sa double nationalité. A malin, qui sera malin et démi ? Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam devront également faire face à des contradictions internes au sein de leurs familles politiques respectives.

En Côte d’Ivoire, les alliances surprenantes sont monnaie courante

Les Ivoiriens et certains observateurs de la scène politique en Côte d’Ivoire constatent, en effet, qu’à l’approche de la présidentielle de 2025, l’opposition ivoirienne peine à faire bloc. Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, s’est éloigné de plusieurs figures de l’ancienne majorité, notamment son ex-épouse, Simone Ehivet, son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé et son ancien Premier ministre, Affi N’Guessan. De son côté, le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam est de plus en plus désavoué par Jean Louis Billon, du nom de ce cadre influent du parti qui se dit plus que déterminé à aller à la conquête du pouvoir d’Etat, fût-ce en indépendant. Cette configuration par les urnes, complique donc toute dynamique d’unité face au parti au pouvoir qui semble tirer parti de ces divisions. Cissé Bacongo, ministre-gouverneur du district autonome d’Abidjan, a d’ailleurs saisi l’occasion, pour voler dans les plumes de l’ancien président, l’accusant d’incohérence sur la question de la réconciliation. « Laurent Gbagbo parle de quelle réconciliation ? Quand il est incapable de pardonner à Blé Goudé pour une faute que nul ne connaît. Il est incapable de pardonner à Simone Gbagbo », l’ancienne Première Dame, a déclaré M. Bacongo, lors d’une sortie. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de se demander si la création de ce front commun résistera au temps, car la politique, a dit Félix Houphouët Boigny, est la saine appréciation des réalités du moment, bonnes ou mauvaises. Mais en Côte d’Ivoire, les alliances surprenantes sont monnaie courante.

ST