PRESIDENTIELLE 2025 EN TANZANIE : Vers une simple formalité

Hier, 29 octobre 2025, les Tanzaniens étaient aux urnes pour élire leur nouveau président. Seize candidats disputaient à la présidente sortante, Samia Suhulu Hassan, le fauteuil présidentiel qu’elle occupe depuis mars 2021, suite au décès soudain de son prédécesseur, John Magufuli, emporté par le Covid-19. Autant dire que cette élection présidentielle est le véritable premier test grandeur nature pour la native de Zanzibar qui n’a d’autre ambition que de consolider un pouvoir dont elle avait constitutionnellement hérité sans mouiller … le pagne, en jaugeant sa popularité dans les urnes, face à d’autres concurrents.

Il ne faut pas s’attendre à une surprise dans ce scrutin

Un pari qui est souvent loin d’être gagné d’avance et qui reste toujours délicat pour l’autre moitié du ciel dans nos sociétés à tendance plutôt phallocratique. Sauf que dans le cas d’espèce, Samia Suluhu Hassan a eu l’onction du parti de la révolution, (Chama cha Mapinduzi (CCM) en Swahili), le parti au pouvoir qui enchaîne les présidents depuis l’indépendance du pays en 1961, et qui est décidé à conserver « sa chose » au terme de ce scrutin. Toujours est-il qu’entre emprisonnements d’opposants, enlèvements, intimidations de militants, disqualification de candidats susceptibles de contrarier les ambitions de l’égérie du CCM, sur fond de pression sur les médias, le pouvoir tanzanien a su créer les conditions pour une victoire sans coup férir de sa candidate. On en veut pour preuve l’incarcération du principal opposant, Tundu Lissu du parti Chadema, inculpé pour « haute trahison » et maintenu d’autant plus en détention pour le temps du vote, que son procès a été renvoyé au 3 novembre prochain. Il y a aussi le cas de Luhaga Mpina, une autre figure emblématique de l’opposition et candidat de l’Alliance pour le changement et la transparence qui a été disqualifié pour de sombres raisons administratives d’irrégularités internes dans sa désignation par son parti. Toujours est-il qu’en l’absence d’une opposition crédible, cette élection paraît, pour le moins, une simple formalité pour Samia Suluhu Hassan plus que jamais en roue libre vers une victoire dont on ne voit pas comment elle pourrait lui échapper. On est d’autant plus fondé à le croire qu’au regard du climat de tensions qui a entouré le scrutin sur fond de répression et de neutralisation des candidats les plus significatifs de l’opposition, la stratégie du pouvoir consistant à déblayer le terrain en amont pour sa candidate, paraît manifeste. Une recette qui, de Yaoundé à Abidjan en passant, entre autres, par N’Djamena, semble en vogue sur le continent noir où la démocratie est mise à rude épreuve. C’est dire s’il ne faut pas s’attendre à une surprise dans ce scrutin dont le véritable enjeu reste le taux de participation d’où le président élu pourrait tirer sa légitimité. Pour le reste, et au regard des tensions qui ont entouré le scrutin, on espère que cette élection qui déchaîne les passions dans cette ancienne colonie britannique d’Afrique de l’Est, ne débouchera pas sur une crise postélectorale comme on l’a vu sous d’autres cieux sous nos tropiques.

Si Samia Suhulu est élue, il lui revient de changer son fusil d’épaule dans l’intérêt supérieur de son peuple

On a d’autant plus de raisons de nourrir des craintes qu’avant même la tenue du vote, l’opposition criait à la fraude. En tout état de cause, une chose est de se faire élire, une autre est de travailler à répondre aux aspirations de son peuple. Et c’est le plus grand défi pour « Mama », ainsi que la surnomment ses partisans, qui doit chercher à faire mieux que son prédécesseur, pour entrer dans le cœur de ses compatriotes. Cela est d’autant plus impératif que de ce qu’elle a donné à voir durant cette période d’achèvement du mandat de son défunt prédécesseur, la situation est d’autant loin d’être rose que des organisations de défense des droits humains et pas des moindres, tendent à remettre en cause sa gouvernance en matière de respect des droits humains. Autant dire que si elle est élue, il lui revient de changer son fusil d’épaule pour mieux régler la mire de sa gouvernance dans l’intérêt supérieur de son peuple et de la nation tanzanienne. C’est à ce prix qu’elle pourra entrer dans l’histoire de son pays où, de Ali Hassan Mwinyi à John Magufuli en passant par Benjamin Mkapa et Jakaya Kikwete, ses prédécesseurs ont eu toutes les peines du monde à chausser les bottes du père de l’indépendance, Julius Nyéréré, qui a laissé un lourd héritage à la postérité.

«Le Pays »