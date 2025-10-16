PRESIDENTIELLE AU CAMEROUN : A quel jeu joue Issa Bakary Tchiroma ?

Alors que le dépouillement se poursuit et que les résultats continuent de tomber à doses homéopathiques, des candidats à la présidentielle au Cameroun donnent de la voix. En effet, pendant que certains appellent à « la prudence et à la patience » jusqu’à la fin de la compilation, d’autres trépignent d’impatience, allant jusqu’à revendiquer ouvertement la victoire à la présidentielle. C’est le cas, par exemple, de l’ex-ministre Issa Tchiroma Bakary qui, en plus de se dire vainqueur, promet, dans les jours à venir, de présenter un « rapport détaillé » sur le scrutin du 11 octobre dernier. Mieux, il appelle les autorités à « respecter le choix du peuple ». Il n’en fallait pas plus pour provoquer une véritable levée de bois vert du côté du pouvoir. En effet, des thuriféraires du régime rappellent au sieur Tchiroma, ses déclarations, en 2018, lorsque le candidat Maurice Kamto avait, à tort ou à raison, revendiqué la victoire face à Paul Biya. Sans circonlocutions, Issa Bakary Tchiroma, alors porte-parole du gouvernement, avait laissé entendre que seuls les résultats proclamés par les commissions départementales, faisaient foi. La suite, on la connaît.

Issa Bakary cherche à couper l’herbe sous les pieds de son ex-mentor

Car, Paul Biya avait finalement été déclaré vainqueur et Maurice Kamto assigné à résidence surveillée pendant plusieurs mois. Issa Bakary Tchiroma court-il le même risque ? On attend de voir. Mais une chose est certaine. En revendiquant la victoire avant même la fin de la compilation des résultats, Issa Bakary Tchiroma est conscient qu’il joue gros. Il cherche, pour ainsi dire, à couper l’herbe sous les pieds de son ex-mentor qui semble sûr de son fait, toutes les institutions de la République étant acquises à sa cause. Sans doute ce dernier attend-il la fin du processus électoral pour régler ses comptes avec tous ceux-là qui, par dépit ou par calcul politique, ont décidé de lui tourner le dos. Et Issa Bakary Tchiroma n’y échappera sans doute pas. Car, le papy Biya ne lui fera pas de quartier pour avoir osé lorgner son fauteuil. C’est un crime de lèse-majesté au Cameroun où Biya, après plus de quatre décennies de règne sans partage, refuse de s’imaginer une autre vie en dehors du pouvoir. Et brochant sur le tout, il fait des pieds et des mains pour que son fils Franck bien connu du sérail, lui succède. Ainsi va la politique au Gondwana où tout ou presque marche sur la tête.

B.O