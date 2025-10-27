PRESIDENTIELLE EN COTE D’IVOIRE : A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire

La présidentielle ivoirienne s’est déroulée, samedi dernier, dans un calme relatif, sans ferveur ni enjeu, avec des allures de formalité administrative destinée à reconduire le président sortant, Alassane Ouattara. Sur les huit millions d’électeurs appelés à s’exprimer, beaucoup ont préféré vaquer à d’autres occupations, invoquant le boycott prôné par certains partis de l’opposition, la délocalisation […]