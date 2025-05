PRESIDENTIELLE EN COTE D’IVOIRE : Eviter à tout prix un autre gbangban*

A moins de six mois de la présidentielle en Côte d’Ivoire, les couteaux semblent tirés ; tant la tension monte presque chaque jour qui passe. En effet, en plus de la radiation de certains poids lourds, en l’occurrence Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Tidjane Thiam, de la liste électorale, qui fait des gorges chaudes, l’opposition, réunie au sein de la Coalition pour l’alternance pacifique Côte d’Ivoire (CAP-CI), continue de récréminer. Elle n’entend pas se laisser conter fleurette. A preuve, tout en remettant en cause la liste électorale, elle accuse ouvertement la Commission électorale indépendante (CEI) de jouer le jeu du pouvoir, et appelle à des réformes nécessaires en vue d’un scrutin apaisé, transparent et inclusif. Et brochant sur le tout, elle annonce l’organisation d’un meeting d’interpellation le 31 mai prochain, si le pouvoir continue de raidir la nuque.

ADO ne devra pas perdre de vue que s’il est parvenu là où il est aujourd’hui, c’est grâce à un compromis politique

« Nous voulons une compétition réelle qui puisse permettre aux Ivoiriens, de choisir la personnalité à qui ils veulent confier leurs destinées pour les cinq prochaines années », insiste-t-elle. La cause de la CAP-CI sera-t-elle entendue ? Le président Alassane Dramane Ouattara (ADO) se montrera-t-il bon prince en tendant la main à l’opposition ? Autant de questions que l’on se pose sans réponse dans la mesure où le président ADO lui-même n’a pas encore clarifié sa position par rapport à la présidentielle qui se profile à l’horizon et cela, même si son parti, le Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), l’a déjà investi candidat. En tout cas, pour certains observateurs, il faut tout faire pour conjurer le mauvais sort afin d’éviter un autre gbangban à la Côte d’Ivoire qui, on le sait, revient de très loin. Tant qu’à faire, pourquoi ne pas laisser tous les opposants qui croient en leurs chances, briguer la magistrature suprême en octobre prochain ? Sans doute beaucoup mordront-ils la poussière si ADO est candidat à sa propre succession. En fait, certains d’entre eux, oublient que plus d’une décennie après, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, et que les temps ont changé. Les Ivoiriens ont tellement tiré des leçons de la crise post-électorale de 2010-2011, qui a laissé près de 3 000 morts sur le carreau, qu’ils ne sont plus prêts à se faire massacrer pour des hommes politiques. Cela dit, on espère que le dialogue que la CAP-CI appelle de tous ses vœux, aura lieu et qu’il produira les effets escomptés en vue de la décrispation de l’atmosphère sociopolitique en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, il faudra que les uns et les autres s’inscrivent dans une démarche républicaine en évitant toute forme de surenchère verbale susceptible de braquer les uns et les autres. Quant au président ADO, il ne devra pas perdre de vue que s’il est parvenu là où il est aujourd’hui, c’est-à-dire, à la tête de l’Etat ivoirien, c’est grâce à un compromis politique ; lui dont la nationalité avait été remise en cause dans des conditions et pour des raisons que l’on sait.

Aucun sacrifice, dans le souci de préserver la paix et la concorde nationale, n’est de trop

C’est dire s’il devrait faire montre de mansuétude en ouvrant le jeu politique de sorte à permettre à ses adversaires de jauger leur cote de popularité. Car, quand on est un chef d’Etat et détenteur de toutes les cartes en main, il faut savoir souvent lâcher du lest pour ne pas donner l’impression d’écraser les autres. En tout cas, aucun sacrifice, dans le souci de préserver la paix et la concorde nationale, n’est de trop. Surtout dans un pays comme la Côte d’Ivoire où le moindre feu de paille, peut dégénérer en un brasier aux conséquences incommensurables.

« Le Pays »

*gbangban : mot nouchi qui signifie bagarre en français