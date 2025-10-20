PRESIDENTIELLE EN COTE D’IVOIRE : Savoir tirer leçon du passé

A moins d’une semaine de l’échéance décisive du 25 octobre, la campagne électorale se déroule sous haute surveillance, mais globalement dans le calme, même si elle est ponctuée, ici et là, de quelques échauffourées vite circonscrites. A Abidjan comme à l’intérieur du pays, l’heure est à la tension contenue et à l’attente fébrile de ce jour de vote qui, on l’espère, ne viendra pas démentir ce calme apparent. En attendant donc samedi prochain, c’est le parti au pouvoir, très confiant et mieux organisé, qui tient le haut du pavé, laissant à ses adversaires le soin et le temps de débattre dans l’animosité, en se déchirant entre deux camps que rien ne semble, pour le moment, pouvoir rapprocher. On a, d’un côté, la branche maximaliste, arc-boutée sur le refus catégorique d’un « quatrième mandat » du président sortant Alassane Ouattara, et, de l’autre, un camp plus pragmatique et lucide qui a choisi le chemin des urnes plutôt que celui de la rue. Ceux qui refusent un scrutin avec Alassane Ouattara comme candidat, notamment les partisans de Laurent Gbagbo, de Tidiane Thiam et de Guillaume Soro continuent de battre le pavé de la colère, tandis que leurs camarades de l’opposition proches de Simone Gbagbo, de Jean-Louis Billon, d’Ahoua Don Mello et d’Henriette Lagou ont choisi la carte du réalisme et la voie des urnes, en misant sur la stabilité plutôt que sur la casse. Dans cette partie de billard politique, on peut dire que c’est l’opposition radicale qui est à la peine, d’autant que sa boule ne touche presque plus rien et que ses cris résonnent désormais difficilement dans la plupart des grandes agglomérations. Et si les carottes sont quasiment cuites pour les jusqu’au-boutistes, elles le sont tout autant pour les modérés de l’opposition en lice pour la présidentielle.

Eviter de réveiller les vieux démons

Ces derniers, même s’ils ne se font guère d’illusions sur le fait que le résultat du scrutin sera, sauf révolution copernicienne, largement favorable à Alassane Ouattara, estiment sans doute qu’à défaut d’empêcher le train du pouvoir de rouler, il vaut mieux y trouver une place assise. Et comme ils savent qu’ils gagneraient davantage à s’asseoir à la table du futur vainqueur plutôt qu’à rester dehors à hurler avec les loups et à scander des slogans creux, la candidate Simone Ehivet Gbagbo et son allié politique Charles Blé Goudé ont préféré le pari des urnes à celui du chaos. Ils l’ont d’ailleurs ouvertement fait savoir en appelant leurs partisans à ne pas s’acoquiner avec les pêcheurs en eaux troubles qui rêvent d’un mouvement insurrectionnel en Côte d’Ivoire. Ce duo, jadis symbole de la fureur et de la confrontation, se veut aujourd’hui artisan de paix et prêche désormais la stabilité, non par naïveté, mais par stratégie, convaincu que, pour avoir du foin, il faut se faire âne, comme le dit un adage bien connu de chez nous. Ce choix, que d’aucuns jugent opportuniste, s’inscrit pourtant dans la logique d’un pays qui veut éviter de réveiller les vieux démons. Il relève d’un calcul politique qui donnera, comme résultat probable, quelques dividendes et portefeuilles ministériels après la victoire inéluctable de leur adversaire du RHDP. Ces anciens acteurs de la tragédie nationale ont, sans doute, tiré les leçons du passé et semblent avoir choisi le chemin de la modération et du pragmatisme, comme pour apporter à leurs sympathisants et à leurs compatriotes, la preuve de leur rédemption et de leur maturité politique. Le parti au pouvoir leur devra, sans doute, une fière chandelle, et ce sera tant mieux si c’est pour instaurer durablement un climat de paix et de stabilité dans ce pays pivot de l’Afrique de l’Ouest.

Hamadou GADIAGA