PROTOCOLE D’ACCORD DE PAIX AVEC UNE FACTION DU MFDC AU SENEGAL : Le duo Faye-Sonko réussira-t-il là où les autres ont échoué ?

Moins d’un an après l’arrivée du duo Diomaye Faye- Ousmane Sonko au pouvoir au Sénégal, les lignes commencent à bouger. En effet, après les mesures annoncées en vue de réduire drastiquement le train de vie de l’Etat, les nouvelles autorités s’attèlent à trouver une solution à l’épineuse question de la Casamance, du nom de cette région du Sud du pays où des séparatistes font parler la poudre. C’est dans ce cadre qu’un protocole d’accord de paix vient d’être signé entre le Premier ministre, Ousmane Sonko, et l’une des factions du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), en l’occurrence le Front Sud dirigé par Cesar Atoute Badiate. Cet accord prévoit, entre autres, le dépôt des armes et la démobilisation des combattants ainsi que leur réinsertion socioprofessionnelle. Il engage également les autorités à organiser et à assurer le retour des populations déplacées dans leurs localités respectives et ce, après plus de deux décennies. Pour un pas vers le retour de la paix dans la Casamance, c’en est un, qui mérite d’être salué, tout en espérant que les uns et les autres feront montre de bonne foi en respectant les engagements pris. Car, très souvent, on voit des accords de paix qui volent en éclats et ce, avant même que ne sèche l’encre qui a servi à leur signature. On a d’autant plus raison de le relever qu’un accord de paix signé en 2022 sous l’ancien président Macky Sall, n’avait que très peu évolué.

Ousmane Sonko et son mentor Diomaye Faye sont déjà sur la bonne voie

Cela dit, l’espoir, cette fois-ci, est tout de même permis. Car, en tant que fils de la Casamance dont il a été maire, Ousmane Sonko, qui bénéficie de préjugés favorables, pourrait réussir là où les autres ont échoué. On se rappelle, en effet, qu’en octobre 2024, soit quelques mois seulement après son arrivée à la Primature, il avait annoncé le décaissement de plus de 53 milliards de F CFA en vue de faciliter la construction d’infrastructures de base en vue de faciliter le retour des personnes ayant fui les combats séparatistes en Casamance depuis les années 90. C’est dire si Ousmane Sonko et son mentor Diomaye Faye sont déjà sur la bonne voie. Toutefois, il leur revient de travailler à mériter davantage la confiance de toutes les parties prenantes à la crise casamançaise. Car, après la faction de Diakaye qui a accepté de déposer les armes en 2023 et celle de Badiate qui vient de fumer le calumet de la paix avec Dakar, il ne reste plus que le clan de Salif Sadio qui continue de raidir la nuque en revendiquant l’indépendance de la Casamance. Il a peut-être ses raisons. Pour autant, si le fil du dialogue entre les différentes parties n’est pas rompu, un compromis politique pourrait, un jour, être trouvé au grand bonheur de tous les Sénégalais. Pour ce faire, il revient au président bissau-guinéen, Umaru Sissoco Embalo, qui joue les facilitateurs, de travailler à aplanir toutes les divergences de vues en vue d’un accord de paix définitif en Casamance qui, on le sait, aura été un boulet au pied de tous les dirigeants qui se sont succédé au Sénégal.

B.O