QUALIFICATION DE LA RDC POUR LE MONDIAL 2026 : Carton plein pour l’Afrique !

Cinquante-deux ans après son unique participation à une Coupe du monde, la République démocratique du Congo (RDC) est de retour dans la plus grande et la plus prestigieuse compétition de football au monde. Une victoire arrachée de haute lutte, le 31 mars dernier, face à la Jamaïque, dans le cadre du match de barrages intercontinentaux d’accès à la Coupe du monde 2026, joué à l’Estadio Akron de Zapopan au Mexique. Avec ce succès, l’Afrique fait carton plein en plaçant dix qualifiés sur dix possibles, augmentant ainsi les chances du continent noir de bousculer la hiérarchie dans cette compétition où aucun de ses représentants n’a déjà atteint la finale. Et l’espoir est d’autant plus permis qu’au-delà du nombre de représentants qui a plus que doublé en passant de quatre à dix, l’Afrique avait fait plutôt bonne figure au dernier mondial joué au Qatar en 2022. Notamment, avec le Maroc dont le parcours reste une épopée inspirante pour tout le football africain. Les Lions de l’Atlas ayant réussi à briser le plafond de verre des quarts de finale pour permettre à un pays africain d’accéder, pour la première fois, en demi-finale de Coupe du monde. Laissant une impression indélébile de maturité du football africain, au regard de leurs succès face à de grandes nations comme l’Espagne, le Portugal ou encore la Belgique. Toujours est-il que l’appétit venant en mangeant, c’est en toute logique que l’Afrique visera, cette fois-ci, le trophée, convaincue qu’avec de l’organisation, de la détermination et de l’engagement, c’est un objectif qui reste à portée de crampons. C’est dire si, pour la RDC, comme pour les neuf autres représentants du continent noir que sont l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, le Sénégal, le Ghana, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et le Cap Vert, le tout n’est pas de se qualifier.

Continuer à faire rêver la RDC et toute l’Afrique par des performances exceptionnelles

Il faudra aussi se montrer à la hauteur. Pour en revenir à la qualification des Léopards de la RDC devant les Reggae boys venus de Kingston, c’est un triomphe mérité qui redore d’autant plus le blason du football congolais que lors des barrages africains, les félins venus de Kinshasa avaient déjà su se sortir des griffes des Lions indomptables du Cameroun et des serres des Super Eagles du Nigeria, là où beaucoup ne vendaient pas cher leur peau. C’est pourquoi cette qualification sonne comme la preuve tangible d’un football congolais en pleine rédemption. Cela dit, il appartient au capitaine Chancel Mbemba et ses camarades de confirmer tout le bien qu’on pense d’eux en terre américaine, en ayant à cœur de défendre honorablement le drapeau de leur pays et de rehausser l’image du football africain qui est toujours en quête de reconnaissance internationale. Au plan domestique, cette qualification historique dont peuvent légitimement s’enorgueillir les Congolais, vient comme un bol d’air pour le peuple plongé depuis quelques années dans la tourmente d’une guerre qui n’en finit pas de peser sur son quotidien et de faire parler d’elle au négatif. Pour le reste, on retiendra qu’en saisissant cette occasion unique de retrouver l’élite du football mondial, les protégés de Sébastien Desabre n’ont pas manqué leur rendez-vous avec l’Histoire. Tout le mal qu’on leur souhaite, c’est de continuer à faire rêver la RDC et toute l’Afrique par des performances exceptionnelles à cette première Coupe du monde à quarante-huit équipes, prévue pour se jouer au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, du 11 juin au 19 juillet 2026. Et cela commence déjà par le Portugal, la Colombie et l’Ouzbekistan qui seront leurs premiers adversaires dans le Groupe K. Que la fête commence et qu’elle soit belle !

Outélé KEITA