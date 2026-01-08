QUARTS DE FINALE DE LA CAN MAROC 2025 :De belles empoignades en perspective

Les 9 et 10 janvier 2026, se jouent les quarts de finales de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 qui bat son plein, après plus de deux semaines de compétition. Si, à quelques exceptions près, les matchs des huitièmes de finale n’ont pas manqué de suspense, ces quarts de finale augurent aussi de belles empoignades en perspective. Car, du pays organisateur, le Maroc, au champion en titre, la Côte d’Ivoire, en passant par le Cameroun, l’Egypte, le Nigeria, l’Algérie, le Sénégal et le Mali, les favoris du tournoi ont tenu leur rang en répondant présent à ce stade de la compétition. Et ce après de rudes batailles qui prouvent à souhait que leur présence à ce stade de la compétition, n’est que la conséquence logique de leur talent et de leur mérite.

Algérie-Nigeria, un choc des titans qui promet des étincelles

Et le plateau est d’autant plus relevé qu’en dehors du Mali à la recherche de sa première médaille d’or, sept des huit prétendants au sacre continental encore en lice, ont déjà remporté le graal. Ainsi, avec ses sept trophées, l’Egypte est l’équipe la plus titrée de la compétition. Et en venant au Maroc, les Pharaons n’ont d’autre ambition que de réaffirmer leur suprématie sur un tournoi qu’ils n’ont plus remporté depuis 2010. Mais ils auront fort à faire devant des Eléphants de Côte d’Ivoire, ragaillardis par une victoire plus que convaincante, sur les Etalons du Burkina au tour précédent, et plus que jamais engagés dans la défense de leur titre. Quoi qu’il en soit, quand on sait que l’Egypte est souvent présentée comme la bête noire de la Côte d’Ivoire, on comprend l’enjeu de cette rencontre pour les deux équipes. Encore plus pour les Ivoiriens qui ont envie d’accrocher une quatrième étoile à leur tunique. Et pour qui cette CAN au royaume chérifien, se veut celle de la confirmation après le titre remporté à domicile lors de l’édition précédente. C’est dire si cette rencontre qui se déroulera le 10 janvier au Grand stade d’Agadir, ne manquera pas de piquant entre deux équipes qui pointent respectivement au troisième et au cinquième rang du classement FIFA 2025 des meilleures équipes africaines. L’autre rencontre de la journée opposera l’Algérie au Nigeria au Grand stade de Marrakech, dans un choc des titans qui promet des étincelles entre deux nations en quête de rédemption dans une compétition qui ne leur a pas souvent réussi. Avec des Super Eagles, triples vainqueurs du tournoi en quête de rachat après la frustration de leur non- qualification à la prochaine Coupe du monde. Et des Fennecs d’Algérie désireux de rééditer les exploits de 2019 et 1990 qui les avaient vus se hisser sur le toit de l’Afrique. Mais avant eux, le bal sera ouvert ce 9 janvier 2026 par deux oppositions qui sont autant d’affiches alléchantes. D’une part, entre le Mali et le Sénégal en quête d’un deuxième sacre continental, après celui de 2021. Les deux équipes se retrouveront, au Grand stade de Tanger, dans un duel fratricide ouest-africain entre pays voisins qui entretiennent une rivalité historique.

Les amoureux du football seront servis à l’occasion de ces quarts de finale qui s’annoncent aussi épiques qu’indécis

D’autre part, entre le Maroc qui joue plus que jamais son avenir dans ce tournoi en tant que pays organisateur, et des Lions indomptables du Cameroun transfigurés après le changement à la tête de l’encadrement technique, et qui ont fait le pari d’une jeunesse qui en a agréablement surpris plus d’un depuis le début du tournoi. Ce match se déroulera au stade Moulay Abdellah de Rabat qui refusera sans doute du monde. Une rencontre que le nombreux public marocain attend avec impatience, entre craintes et espoirs, contre la deuxième équipe la plus titrée de la compétition, et dont le dernier des cinq trophées a été remporté en 2017. Et c’est peu dire que le Maroc qui pointe actuellement en tête du classement FIFA des meilleurs équipes africaines, a envie d’écrire l’histoire en sa faveur. Non seulement pour répondre à son rang actuel, mais aussi et surtout pour étoffer, à l’occasion de la deuxième CAN qu’il organise après l’édition de 1988, son palmarès dans cette compétition qui ne lui a jusque-là souri qu’une seule fois. C’est dire si avec autant d’affiches appétissantes et prometteuses, les amoureux du football seront servis à l’occasion de ces quarts de finale qui s’annoncent aussi épiques qu’indécis. En tout état de cause, il n’y a plus de calculs possibles. Seule compte la victoire. Reste à espérer que l’arbitrage qui a souvent été décrié, sera à la hauteur. Et que de son côté, la VAR ne suscitera pas encore de polémiques. Pour le reste, on notera qu’à ce stade de la compétition, l’Afrique de l’Ouest aligne quatre équipes dans le top 8 de cette CAN 2025, avec l’assurance d’avoir au moins un représentant en demi-finale, à l’issue de l’opposition Mali # Sénégal. Suivent ensuite dans l’ordre le Maghreb avec trois représentants et enfin l’Afrique centrale avec le Cameroun comme seul représentant. Dans quelle partie du continent ira Dame Coupe ? Réponse le 18 janvier prochain. En attendant, que le meilleur gagne !

« Le Pays »