QUESTION A QUI DE DROIT

Je me rappelle qu’à la suite de l’avènement du coronavirus, bien des pays, à travers le monde, avaient fermé leurs frontières respectives. La plupart d’entre eux les ont rouvertes près d’un an après et ce, après que la pandémie a été maîtrisée dans son expansion. Mais je fais le constat que la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire reste officiellement fermée jusqu’à ce jour. Pourquoi ? Les autorités ivoiriennes maintiennent-elles leurs frontières fermées à cause du phénomène terroriste ou à cause toujours du Covid-19 ? Autant de questions que bien des Burkinabè et de nombreux Ivoiriens qui souffrent le martyre, se posent sans réponse.

Un Burkinabè vivant en Côte d’Ivoire