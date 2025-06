REACTION DE NDJAMENA A LA DECISION DE WASHINGTON SUR LES VISAS : Bander les muscles, c’est bien mais…

Le Tchad a annoncé, le 5 juin 2025, la suspension immédiate de l’octroi de visas aux citoyens américains. Cette décision intervient en réponse directe à l’interdiction d’entrée sur le sol américain, frappant douze nations dont le Tchad, décrétée la veille, par le président Donald Trump. Le gouvernement tchadien applique ainsi le principe de réciprocité. S’il est indéniable que le Tchad pourrait, plus ou moins, perdre sur certains volets (économique, diplomatique, sécuritaire), il n’en demeure pas moins que les Etats-Unis en feront aussi les frais. Car, aussi puissant soit-on, on a toujours besoin de plus petit que soi. En tout cas, des milliers de citoyens américains résidant ou travaillant au Tchad, pourraient voir à leur tour leurs demandes de renouvellement de visa, refusées. A l’inverse, la suspension de visa au profit des Tchadiens, décrétée par Washington, affectera directement les étudiants, hommes d’affaires, diplomates… La crise diplomatique entre N’Djamena et Washington, survient dans un contexte régional volatile, où les Etats-Unis jouent un rôle central dans la stabilisation du bassin du lac Tchad face à Boko Haram.

Cette mesure marque une détérioration des relations entre Ndjamena et Washington

Si la réciprocité est un droit souverain, il reste que son application par N’Djamena, pourrait affaiblir la lutte antiterroriste. Les Américains jouent un rôle important en matière de renseignement. Toute brouille diplomatique avec Washington, pourrait, dans ce cas, complexifier la coordination sécuritaire dans une région où les groupes armés sont très actifs. Cela dit, si la décision visant le Tchad est motivée, selon la Maison Blanche, par un « taux élevé de dépassements de durée de séjour, pour 2022 et 2023 », on s’explique difficilement, celle concernant le Congo- Brazzaville. Dans ce dernier cas, Brazza y voit une injustice au point qu’elle se demande si l’administration Trump ne s’est pas trompée pour le Congo-Brazza. Pour revenir au cas du Tchad, cette mesure qui marque une détérioration des relations entre Ndjamena et Washington, pourrait être levée, selon la Maison Blanche, si ce pays met en place des réformes techniques et diplomatiques jugées satisfaisantes. La balle est désormais donc dans le camp de la diplomatie tchadienne qui doit œuvrer à la désescalade. Car, bander les muscles en affirmant vouloir défendre sa souveraineté et sa dignité, selon les termes utilisés par le président Déby Itno, c’est bien… Mais accepter de se remettre en cause en revoyant sa copie, c’est encore mieux, surtout quand le rapport de forces n’est pas en sa faveur, face à la nation la plus puissante au monde dirigée par un certain… Donald Trump.

Seydou TRAORE