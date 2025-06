RECONNAISSANCE DE LA MAROCANITE DU SAHARA OCCIDENTAL PAR LE ROYAUME-UNI : Tempête de sable sur Alger

Alors qu’il plaidait jusque-là pour l’autodétermination du Sahara occidental, le Royaume-Uni a opéré, ces derniers temps, un revirement spectaculaire en apportant son soutien au plan d’autonomie marocain sur ce territoire qui est l’objet, depuis près d’un demi-siècle, d’un conflit armé entre les indépendantistes du Front Polisario et le Royaume chérifien. En effet, en déplacement au Maroc le 1er juin dernier, le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, a tenu des propos qui ont sifflé dans les oreilles des autorités algériennes. C’est assurément une tempête de sable sur la capitale de leur pays. Des propos médiatiques qui reconnaissent explicitement la « marocanité » du Sahara occidental, et qui retentissent comme un camouflet pour Alger dont le soutien n’a jamais fait défaut au peuple saharaoui, dans sa lutte pour son indépendance.

Londres risque de voir ses relations se dégrader avec Alger

Toujours est-il que cette déclaration du diplomate britannique, traduit une évolution autant qu’elle marque un tournant dans la position de Londres dans ce dossier brûlant qui cristallise aussi les tensions entre Alger et Rabat. Quoi qu’il en soit avec ce soutien de taille du Royaume-Uni, qui plus est, est un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, c’est Rabat qui se trouve réconfortée dans sa position. D’autant plus qu’avant Londres, d’autres puissances occidentales comme les Etats-Unis, l’Espagne, l’Allemagne et plus récemment la France, ont choisi d’adopter la même posture de soutien à son plan d’autonomie pour cette ancienne colonie espagnole que le Royaume chérifien entend maintenir sous son contrôle. C’est dire si, petit à petit, Rabat tisse diplomatiquement sa toile et est en train d’obtenir un soutien de plus en plus large à son plan d’autonomie. Et l’on se demande si ce ralliement de Londres à sa cause, est un signe des temps. D’autant plus que, comme dans le cas de la France, ce soutien du Royaume-Uni au Maroc semble loin d’être désintéressé. La perspective de l’organisation de la Coupe du monde 2030 dans laquelle le Royaume chérifien est engagé, aiguisant les appétits de nombreuses entreprises des deux côtés de La Manche. Lesquelles entreprises n’entendent pas être en reste dans la réalisation des importants projets d’infrastructures liés à l’organisation de ce grand événement sportif. C’est dire si dans ce dossier hautement sensible, les intérêts guident les pas. C’est dire aussi si la diplomatie marocaine qui semble avoir le vent en poupe dans ce dossier, ne manque pas d’arguments pour rallier des voix et pas des moindres, à sa cause. De là à croire que le chemin est désormais tracé pour Rabat pour obtenir in fine gain de cause dans ce différend qui l’oppose aux indépendantistes sahraouis, il y a un pas qu’il faut d’autant plus se garder de franchir que les grandes institutions que sont l’ONU et l’Union africaine, continuent d’avoir une position mesurée sur la question. En attendant, en prenant fait et cause pour Rabat dans ce dossier épineux, c’est peu dire que Londres risque de voir ses relations se dégrader avec Alger qui n’a pas mis du temps à réagir.

Malgré les victoires diplomatiques que le Maroc enchaîne, le débat est encore loin d’être clos

Et qui, d’ores et déjà, « regrette le choix fait par le Royaume-Uni d’apporter son soutien au plan d’autonomie marocain ». Mieux, poursuit Alger, « en dix-huit ans d’existence, ce plan n’a jamais été soumis aux Sahraouis comme base de négociation, de même qu’il n’a jamais été pris au sérieux par les envoyés onusiens qui se sont succédé ». C’est dire si loin de lâcher l’affaire, l’Algérie reste droite dans ses bottes et dans son soutien aux Sahraouis. C’est dire aussi si malgré les victoires diplomatiques que le Maroc enchaîne, le débat est encore loin d’être clos. Mais tôt ou tard, il va falloir trancher l’affaire du statut final du Sahara occidental, qui est devenu un enjeu politique majeur qui va au-delà de la rivalité entre le Maroc et l’Algérie et qui divise au sein de la communauté internationale. Sachant que l’ONU plaide pour le droit à l’autodétermination à travers un référendum qui peine à se concrétiser, là où l’Union africaine peine à avoir une position consensuelle sur le sujet. Mais encore faudrait-il que les parties au conflit acceptent de reprendre les négociations dans le but de parvenir à une « solution politique durable » comme le recommande l’ONU. Ce qui est une autre paire de manches.

« Le Pays »