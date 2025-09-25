RECONNAISSANCE DE SA DEFAITE AVANT LA PROCLAMATION DES RESULTATS : Quand Lazarus Chekwera donne une leçon de démocratie à ses pairs africains

Il n’aura pas attendu la proclamation officielle des résultats pour reconnaître sa défaite et féliciter son rival, vainqueur dès le premier tour de la présidentielle malawite qui s’est déroulée le 16 septembre dernier. Lazarus Chekwera, puisque c’est de lui qu’il s’agit, fait là, preuve de grandeur d’esprit et de maturité politique. Fait rarissime sur le continent noir, qu’il convient de saluer à sa juste valeur. Il mérite d’autant plus qu’on lui tresse des lauriers que bien des présidents africains font des pieds et mains, pour s’accrocher au pouvoir, même si cela doit coûter la vie à certains de leurs concitoyens. Qui a dit que l’Afrique n’est pas mûre pour la démocratie ? Comme on le voit encore, un des pays du continent apporte la preuve du contraire, même s’ils se comptent sur le bout des doigts. En reconnaissant la victoire de son challenger alors qu’il dénonçait, 24 heures plus tôt, des fraudes massives, Lazarus Chekwera donne une leçon de démocratie à bien de ses pairs africains. Car, bien d’entre eux ont épousé l’assertion du feu président Omar Bongo, selon laquelle, on n’organise pas des élections pour les perdre. A travers cet acte hautement louable, l’ancien pasteur évangélique de 70 ans, évite ainsi à son pays, des lendemains incertains. Ce d’autant plus que les contestations électorales débouchent, le plus souvent, sur des violences avec leur corolaire de blessés et de morts. C’est donc tout à son honneur. Cela dit, si Lazarus Chekwera a mordu la poussière, c’est sans nul doute, parce que le bilan de son quinquennat marqué par une économie moribonde avec à la clé une inflation atteignant les 33%, n’a pas séduit les électeurs. Signe de leur maturité politique.

Peter Mutharika doit mettre un point d’honneur à relever les nombreux défis auxquels sont confrontés les Malawites

Pouvait-il en être autrement quand on sait que 70% des 21 millions des Malawites vivent avec moins de 2,15 dollars par jour ? Pouvait-il encore en être autrement quand on sait que la jeunesse malawite ploie- sous le poids du chômage et de la misère? Comme le dit l’adage, « qui sème le vent récolte la tempête ». En vérité, Lazarus Chekwera du parti du Congrès du Malawi, n’a récolté que ce qu’il a semé. Si sa gouvernance avait été vertueuse, son chalenger ne l’aurait pas battu à plate couture. Car, selon les résultats publiés plus tard par l’Autorité électorale des résultats finaux, l’écart de voix entre les deux candidats, est abyssal et l’ex-président lui-même reconnaît que son rival possède une avance insurmontable, puisque, ce dernier a obtenu près de 67% des suffrages exprimés. C’est dire si les 16 autres candidats se partagent le reste des 33% des voix. Preuve, s’il en est, que le peuple malawite, pris à la gorge par la vie chère, voulait réellement un changement. Cela dit, son successeur Peter Mutharika qui signe ainsi son retour aux affaires, après avoir perdu le pouvoir, il y a cinq ans de cela, est donc prévenu ; il n’a pas droit à l’erreur. En tout état de cause, si le leader du Parti progressiste démocrate (DPP) souhaite que les électeurs lui renouvellent encore leur confiance, il doit mettre un point d’honneur à relever les nombreux défis auxquels sont confrontés les Malawites. Ces défis vont de la réduction du coût des denrées de première nécessité, de la disponibilisation des devises et du carburant, à la lutte contre la corruption en passant par la maîtrise de l’inflation galopante. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le professeur de droit de 85 ans, a du pain sur la planche. Autant dire qu’il doit faire de la bonne gouvernance sa boussole et la satisfaction des besoins de son peuple, sa priorité.

DZ



