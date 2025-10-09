RECRUDESCENCE DES VOLS EN FIN D’ANNEE : Vigilance !

Sale temps pour les délinquants qui écument la ville de Ouagadougou ! En effet, ces derniers temps, les Forces de sécurité sont en train de pêcher comme des poissons dans le barrage de Tanghin, voleurs, braqueurs, faussaires, consommateurs de stupéfiants et autres types de délinquants.

Le « fou » n’a pas besoin de vous le dire, mais cette catégorie d’individus constitue des menaces pour la quiétude des citoyens que nous sommes et pour la sécurité de nos biens. Car, combien de citoyens sont tués ou blessés, délestés de leurs biens dans cette ville, du fait des actions de cette race d’individus ? Combien d’honnêtes citoyens ont vu la vie de leur famille brisée ou basculée et leurs projets compromis, parce qu’ils ont eu la malchance de croiser le chemin d’individus funestes dont la seule raison d’être, est de faire couler les larmes des autres ? En tout cas, moi qui trace ces lignes, en sais suffisamment pour en avoir été victime. Cela dit, le « fou » s’en voudrait de ne pas saluer l’œuvre de salubrité publique que mènent les flics et les pandores en traquant ces hors-la-loi. Ils méritent la reconnaissance et les encouragements de tous, parce qu’ils veillent sur nous comme des anges gardiens.

Alors que l’année 2025 tire vers sa fin, les citoyens auront besoin davantage de l’assistance de leurs policiers et gendarmes. Ils souhaitent surtout que les actions policières pour la protection des personnes et des biens, continuent et se renforcent.

Les citoyens doivent co-produire avec les Hommes de tenue, leur sécurité

L’on doit l’avouer, les derniers mois de l’année sont toujours marqués par une recrudescence des vols et des braquages.

Durant cette période, tout le monde cherche l’argent des fêtes. Les uns font couler sueur et sang pour en avoir. Pendant ce temps, d’autres, très malhonnêtes, fourbissent des plans machiavéliques pour dévaliser ou dépouiller les premiers de leurs biens. Comme chaque année, les actes de délinquance risquent de se multiplier dans les prochaines semaines. Dans un contexte où l’argent se fait très rare et où certains citoyens tirent le diable par la queue, d’autres ayant même réussi l’exploit de l’arracher, il faut s’attendre à ce que les délinquants se montrent plus offensifs. Ils chercheront, à coup sûr, à nous dévaliser dans le but de garnir leur table de fête et de s’occuper de leurs « mousso » fraudées. Vigilance donc !

Dans de telles circonstances, nous, populations, devons aider les forces de sécurité à mieux faire leur « job » et cela, en prenant les précautions nécessaires pour, aussi, ne pas faciliter la tâche à ces malfrats. Les citoyens doivent co-produire avec les Hommes de tenue, leur sécurité. Ne dit-on pas : « Aide-toi et le Ciel t’aidera » ?

« Le Fou »