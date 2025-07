REJET DE LA CANDIDATURE DE MAURICE KAMTO : C’est le contraire qui aurait étonné

A peine le délai des dépôts de dossiers de candidatures, a-t-il été forclos que la Commission électorale du Cameroun (ELECAM) s’est mise à la tâche. Elle a, en effet, passé au peigne fin tous les dossiers à elle soumis. Au final, treize ont été retenus provisoirement, dont celui du président sortant, Paul Biya, candidat à sa propre succession. Tous les 70 autres dossiers ont été rejetés. Parmi eux, se compte celui du principal opposant, Maurice Kamto. Raison invoquée : le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem), qui a investi Maurice Kamto, a présenté un autre candidat. ELECAM dit avoir reçu deux candidatures de la même formation politique. Toute chose qui, estime-t-elle, est contraire aux textes en vigueur. Dont acte ! En réalité, on voyait venir les choses.

Il revient à Maurice Kamto de travailler à organiser l’opposition

C’est le contraire qui aurait étonné, surtout dans un pays comme le Cameroun où les institutions sont à la solde du prince régnant, et où le ridicule ne tue pas. Car, pour avoir taillé des croupières au président Paul Biya lors de la dernière présidentielle, Maurice Kamto savait bien que le pouvoir de Yaoundé ne lui ferait pas de quartier. Le locataire du palais d’Etoudi veut se donner toutes les chances de prolonger son bail présidentiel, si fait qu’il travaille à écarter tous les candidats gênants. On ne sera donc pas étonné de voir que le recours que Maurice Kamto a introduit auprès des services compétents, ne prospère pas. Sans doute trouvera-t-on des artifices juridiques pour le rejeter ; l’objectif étant de le mettre hors jeu. Ainsi va la vie au Cameroun où les désirs du président valent loi. Même les transfuges du pouvoir que sont les ex-ministres Bello Bouba Maïgari et Issa Bakary Tchiroma dont les noms figurent sur la liste provisoire des candidats retenus par ELECAM, doivent se garder, pour l’instant, de pavoiser. Ils sont encore loin de s’être tirés d’affaire. Car, il reste encore le filtre du Conseil constitutionnel qui, on l’imagine, pourrait leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, le chemin est encore long. Tout est encore possible. Mais en attendant, il est regrettable que Maurice Kamto, au regard de l’expérience politique qui est la sienne, et pour autant que les raisons invoquées pour justifier le rejet de sa candidature, soient fondées, se laisse prendre au piège de ses adversaires. Tout se passe, en effet, comme s’il avait prêté le flanc, apportant ainsi de l’eau au moulin de ceux qui n’attendaient que la moindre bête pour lui chercher des noises. Si bien qu’il se retrouve groggy de ses propres turpitudes. Du reste, on avait pu penser à une manœuvre du parti présidentiel qui, pour le « casser », aurait suscité à la dernière minute, une autre candidature au sein du Manidem, mais il se trouve que Dieudonné Yebga, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a fait acte de candidature auprès d’ELECAM avant Maurice Kamto. C’est dire si le natif de Bafoussam a fait montre de naïveté.

S’ils vont en rangs dispersés à la présidentielle, les candidats de l’opposition mordront la poussière

Et il le paie cash. Maintenant que les carottes semblent cuites pour lui, tant il lui sera difficile de se faire repêcher, il revient à Maurice Kamto de travailler à organiser l’opposition en vue de la désignation d’un candidat unique. Car, s’ils vont en rangs dispersés à la présidentielle du 12 octobre prochain, les candidats issus des partis de l’opposition, mordront la poussière devant Paul Biya qui semble sûr de son fait. La seule manière de troubler son sommeil et espérer ainsi provoquer l’alternance, c’est la capacité de l’opposition camerounaise à s’unir et à parler d’une même voix. Et pour cela, le rejet de la candidature de Maurice Kamto peut constituer un atout. En effet, n’ayant plus rien à perdre, il peut sonner le rassemblement de tous les candidats de l’opposition, et dans le même temps, mobiliser les Camerounais pour que le scrutin qui se profile à l’horizon, se déroule dans de meilleures conditions de transparence. Est-il seulement capable de ce supplément d’âme ? Pas si sûr, surtout quand on sait qu’en politique et au Cameroun surtout, chacun préfère être tête de rat que queue d’éléphant ? Or, les uns et les autres oublient que comme le dit l’adage, « quand les marmites de l’égoïsme se vident, c’est le fleuve du patriotisme qui coule dans l’intérêt de tous ».

« Le Pays »