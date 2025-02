RENCONTRE DE DAR-ES-SALAM SUR LA RDC : Les sommets se suivent, le M23 avance

Au plus fort de la crise entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda accusé de soutenir les rebelles du M23 qui sévissent dans l’Est de la RDC, un sommet conjoint de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) est prévu pour se tenir le 8 février 2025, à Dar-es-Salam, la capitale tanzanienne. Un sommet qui nourrit désormais tous les espoirs de paix des Congolais. D’autant plus que les principaux protagonistes que sont les présidents Félix Tshisékédi et Paul Kagame, sont annoncés à cette rencontre de haut niveau entre les dirigeants des deux organisations régionales sœurs qui s’activent à trouver un compromis pour éteindre l’incendie qui consume les relations entre les deux voisins. Toujours est-il qu’après les initiatives de Luanda et de Nairobi, qui se sont traduites par autant d’échecs, le sommet de Dar-es-Salam apparaît, à bien des égards, comme celui de la dernière chance.

Car, si les deux présidents antagonistes acceptent de faire le déplacement de la capitale tanzanienne, ce sera déjà un pas dans la bonne direction. Mais s’ils échouent une fois de plus à se rencontrer, ce sera d’autant plus un mauvais signal que cela pourrait rendre la tâche encore plus complexe aux médiateurs. Et si chacune des organisations régionales devait se ranger du côté de son pays membre, il faut craindre que le sommet de Dar-es-Salam ne se transforme en un dialogue de sourds. Car, en « exhortant » le président Tshisékédi à ouvrir le dialogue avec toutes les parties, y compris le M23, l’EAC semble s’aligner sur la position de Kigali qui appartient à cette organisation communautaire. A l’inverse, la SADC qui a déployé une force en RDC, en appui à un pays membre, semble porter tout son soutien au président Tshisékédi qui ne veut pas voir les rebelles du M23, même en peinture. C’est dire si aussi prometteur que puisse paraître ce sommet conjoint de Dar-es-Salam, les défis demeurent immenses. Et le chemin du retour à la paix reste encore largement parsemé d’embûches. Tant la méfiance semble la chose la mieux partagée entre les deux chefs d’Etat. C’est dire aussi la nécessité pour toutes les parties, de montrer des dispositions d’esprit à un dialogue franc, sincère et constructif, dans une volonté commune de donner une chance à la paix. Autrement, la rencontre de la capitale tanzanienne risque d’être un sommet de plus, qui ne fera pas bouger significativement les lignes dans le sens de la désescalade. Car, pendant que la diplomatie s’active dans tous les sens et que les sommets se multiplient, le M23 avance en continuant d’annexer de nouveaux territoires. C’est ainsi qu’après la prise de la ville stratégique de Goma la semaine dernière, les rebelles ont mis le cap sur Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, qui est devenue leur prochaine cible.

C’est dire les enjeux et la dimension de ce sommet conjoint qui se veut aussi un test grandeur nature de la capacité des dirigeants de l’EAC et de la SADC, à fédérer leurs énergies pour trouver une solution au conflit qui a atteint des proportions inquiétantes au point de menacer la stabilité de toute la région des Grands Lacs. En attendant de savoir ce qui sortira de ce sommet, la Cour pénale internationale (CPI) s’est invitée dans la crise en RDC, au regard des derniers développements. En effet, le Bureau du procureur a lancé, le 5 février dernier, un appel à témoins sur les violences commises à Goma où les derniers bilans de l’ONU font état de près de 3000 morts après les affrontements meurtriers de la semaine dernière. Une procédure d’investigations tous azimuts, qui vise à recueillir des informations sur les événements tragiques qui secouent la plus grande ville de l’Est de la RDC et ses environs. Et qui porte plus globalement sur les crimes commis dans le Nord-Kivu depuis le 1er janvier 2022. Toujours est-il que victimes, témoins, acteurs de la société civile, organisations internationales et autorités sont invités à remettre au bureau du procureur, les preuves de crimes en cours. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la CPI est dans son rôle. Reste à savoir si cette façon de faire planer l’épée de Damoclès sur la tête des acteurs au conflit, contribuera à réfréner les ardeurs des belligérants. En tout état de cause, au regard de la gravité des faits, la CPI doit se donner les moyens de documenter ces événements afin que ces crimes ne restent pas impunis. Il y va de sa crédibilité.

