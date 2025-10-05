logo
REPORT DE LA MANIF DU FRONT COMMUN EN COTE D’IVOIRE : Un pas vers l’apaisement ?


L’opposition ivoirienne a finalement choisi de reporter au 11 octobre, sa manifestation initialement prévue à Abidjan, le 4 du mois courant, après l’interdiction formelle notifiée par le préfet de la capitale économique. C’est donc un recul stratégique plutôt qu’un renoncement, et le geste traduit, dans ce climat ivoirien actuellement saturé de tensions et donc particulièrement […]


Pour accéder à cet article vous devez acheter un accès en cliquant sur ce lien : Accès à un article politique.
