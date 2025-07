REPRESSION DE MANIF EN ANGOLA : Lourenço casse le thermomètre mais il ne fait pas baisser la fièvre

L’augmentation depuis le 1er juillet dernier, du prix du litre de carburant par le gouvernement, ne passe pas en Angola. Cette décision du président Joao Lourenço, prise pour «assainir les finances publiques», intervient dans un contexte national déjà marqué par la vie chère. Et elle demeure une couleuvre que les Angolaises et Angolais ne comptent visiblement pas avaler ; eux qui ruent dans les brancards depuis des semaines pour exprimer leur vive opposition à cette mesure. Ainsi, Luanda la capitale, est chauffée à blanc depuis le 28 juillet dernier, secouée par deux jours consécutifs de violentes manifestations qui ont mis aux prises, dans un scénario pour le moins chaotique, contestaires et forces de l’ordre.

Les pillages et autres actes de vandalisme, sont à condamner à tout point de vue

Contrairement aux manifs des semaines antérieures, cette fois-ci, c’est un appel à une grève de trois jours, décrétée par les conducteurs de taxis ne supportant plus la hausse des prix du carburant, qui a dégénéré, virant au drame. Il y a eu des débordements, et la chienlit s’est vite installée. Comme en de pareilles situations où il se trouve toujours des esprits malins pour pêcher en eaux troubles, certains manifestants qui, visiblement, avaient d’autres visées que celle de la dénonciation du coût du carburant, se sont honteusement adonnés au saccage et au pillage des boutiques. Ainsi, selon les médias locaux, des dizaines de lieux de commerce ont été mis à sac, et vidés de leurs contenus. Au milieu de tout ce grand bordel, on signale également de nombreux véhicules publics ou privés endommagés. Que de pertes inutiles! Voyant la situation échapper à tout contrôle, le syndicat des chauffeurs de taxis, tout en condamnant les troubles causés, a vite fait de prendre ses distances vis-à-vis des violences qui ont émaillé le mouvement de grève qu’il a tout de même maintenu. Au-delà des dégâts matériels considérables enregistrés, il y a malheureusement, des pertes en vies humaines à déplorer. Au moins cinq morts en seulement deux jours de manifestation dans la capitale angolaise, selon un bilan encore provisoire communiqué par la Police, au cours d’un point de presse. Elle a également annoncé l’arrestation de plus d’un millier de «suspects», précisément «1 214», un chiffre susceptible d’augmenter au fur et à mesure que «les enquêtes se poursuivent», a-t-elle assuré. Voici donc la solution que propose le président Joao Lourenço face aux cris de détresse des millions d’Angolais. Les pillages et autres actes de vandalisme enregistrés au cours de ces manifestations légitimes, sont évidemment inadmissibles et sont à condamner à tout point de vue. Mais la réaction énergique du gouvernement angolais, face aux mouvements de protestation contre la vie chère, est non seulement disproportionnée, mais surtout inappropriée face aux besoins vitaux exprimés par les populations qui ne demandent qu’à vivre. Ce n’est donc pas en cassant le thermomètre que Lourenço fera baisser la fièvre. C’est dire si ses mesures répressives ne changeront rien à la galère de ses compatriotes dont le pouvoir d’achat est fortement impacté par la hausse des prix du carburant.

Le pouvoir de Joao Lourenço semble sourd à toutes récriminations

Pire, la répression viendra en rajouter à la misère crasse de cette population dont environ 30% est au chômage. En effet, si le prix de l’essence est largement subventionné dans ce pays lusophone, classé deuxième plus grand producteur de pétrole en Afrique, il n’en demeure pas moins que l’augmentation de 30% du coût du litre, inspirée du génie du pouvoir de Lourenço, a eu des répercussions immédiates sur des secteurs sensibles tels que le transport, et subséquemment, sur les prix des produits de première nécessité. Une situation de plus en plus intenable pour des populations qui étouffent sous le poids insoutenable de l’inflation très élevée dans le pays, qui a culminé les 20% en juin dernier, selon certains chiffres. Jusqu’où ira donc ce bras de fer entre le pouvoir et des manifestants visiblement déterminés à ne rien lâcher ? C’est la question que l’on se pose, sans réponse. Les manifestants, eux, ne décolèrent pas. Ils continuent d’exprimer leur ras-le-bol de voir tout un pays pétrolier, donc a priori riche, qui peine à diversifier son économie pour offrir plus d’opportunités à sa jeunesse. «Nous produisons beaucoup de pétrole mais nous ne voyons rien de notre richesse», a dénoncé un activiste lors d’une manif, exprimant ainsi toute la déception d’un peuple vis-à-vis de ses dirigeants. Le plus inquiétant pour les Angolais, c’est que le pouvoir de Joao Lourenço semble sourd à toutes leurs récriminations. Et ce n’est pas tout. Le président réélu pour un second mandat de cinq ans en 2022, semble devenu champion de la répression des voix dissonantes. C’est ainsi qu’il avait déjà arrêté une centaine de personnes en octobre 2023, leur crime étant d’avoir protesté contre son gouvernement, dénonçant le coût de la vie et la corruption dans le pays. C’est dire si ce n’est pas demain la veille, la fin du calvaire pour les millions d’Angolais qui espèrent voir les lignes significativement bouger pour leur plus grand bonheur.

«Le Pays»