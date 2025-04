RETOUR ANNONCE DE KABILA EN RDC : Félix Tshisekedi se fera-t-il du mouron ?

Sa parole était rare depuis son départ de la présidence en 2019. Six ans d’absence dont une année passée en exil, Joseph Kabila, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’était totalement effacé de la scène politique congolaise. Tel un animal blessé, l’homme s’était caché pour lécher ses plaies. Aujourd’hui, celles-ci semblent bien cicatrisées. Car, le sénateur à vie a brisé le silence dans lequel il s’était emmuré depuis toutes ces années, à travers des déclarations écrites. Et la dernière en date remonte au 8 avril dernier, dans laquelle il a annoncé son retour imminent au bercail, justifiant sa décision par la grave crise sécuritaire que traverse son pays confronté aux rebelles du M23 soutenus par leurs alliés rwandais. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette décision est loin d’être une surprise. D’autant plus que l’ancien président avait déjà annoncé, en début d’année, son retour sur la scène politique. Cette décision vient donc confirmer sa volonté de reprendre sa place dans l’arène politique où il a joué les premiers rôles près de deux décennies durant.

Le fils du président Laurent-Désiré Kabila a bien choisi le moment de son retour au bercail

Toutefois, ce retour soulève beaucoup d’interrogations, au regard du contexte et surtout du timing de l’annonce. En effet, il intervient juste au moment où une rencontre est prévue entre le gouvernement congolais et la rébellion à Doha au Qatar. Ce n’est pas une simple coïncidence. Il faut également relever que Joseph Kabila qui, depuis son retrait des affaires, a longtemps donné l’impression de ne pas du tout se préoccuper de ce qui se passe dans le pays qu’il a même, entre-temps, quitté pour préparer sa thèse de doctorat en Afrique du Sud, a décidé d’y revenir précisément au moment où le climat politique est particulièrement tendu à Kinshasa et que le pouvoir est affaibli, avec un président de plus en plus isolé, abandonné à ses problèmes. C’est la preuve que le fils du président Laurent-Désiré Kabila a bien choisi le moment de son retour au bercail. Le président Félix Tshisekedi doit-il ainsi se faire du mouron? La question reste posée. Toujours est-il que l’ancien président qui semble oublier ses 18 ans de pouvoir avec une gouvernance loin d’être irréprochable, se montre, de plus en plus, critique vis-à-vis de la gestion de son successeur, pointant du doigt «une dégradation de la situation sécuritaire» à travers tout le pays, ainsi que «la déliquescence qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale». En tout cas, une chose est certaine. Ce retour qui pourrait se faire dans les prochains jours selon certains proches de Kabila, n’est pas pour arranger les affaires du pouvoir. On est d’autant plus porté à le croire que l’homme est annoncé dans la partie orientale du pays, notamment à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, qui est entre les mains des rebelles du M23 depuis le mois de mars. En plus, il a lui-même affirmé, dans sa déclaration, avoir consulté plusieurs dirigeants ou ex-dirigeants de cette région avant de prendre la décision de rentrer au pays.

Joseph Kabila ne semble pas prêt à faire de quartier à Fatshi

Autant de signes qui montrent qu’il y a bien un rapprochement entre l’ancien président et ceux qui troublent aujourd’hui, le sommeil de Félix Tshisekedi, et menacent sérieusement son pouvoir. Joseph Kabila, selon certains observateurs de la scène politique congolaise, pourrait même faire cause commune avec l’AFC/M23 de Corneille Nangaa, qui tente de consolider ses positions dans le conflit qui l’oppose à l’armée congolaise dans l’Est du pays. Cette hypothèse plausible est la preuve qu’en politique, on ne fait pas les choses pour arranger l’adversaire. En tout cas, Joseph Kabila ne semble pas prêt à faire de quartier à Fatshi. A preuve, sa formation politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) a refusé la main tendue du président Félix Tshisekedi qui l’a appelée à rejoindre les consultations pour la formation d’un gouvernement d’union nationale. On se rappelle, pourtant, que le pasteur a expliqué sa décision de rentrer au bercail par sa volonté d’apporter sa contribution à la recherche de solutions à la crise qui sévit dans le pays, plongeant de milliers de personnes dans le désarroi. Mais en refusant la main tendue du pouvoir, on se demande comment il compte apporter sa part de contribution à la recherche de la paix dans ce pays. Ne cherche-t-il pas plutôt à rentrer pour ses propres intérêts? L’avenir nous le dira.

« Le Pays»