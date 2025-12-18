RETRAIT DU M23 DE LA VILLE D’UVIRA : Les rebelles tiennent promesse mais…

Ils avaient promis de se retirer de la ville d’Uvira, et ils sont en passe de tenir leurs engagements. Car, depuis le 17 décembre dernier, des mouvements de plusieurs centaines de combattants en direction du Nord de la ville d’Uvira, sont observés. Vous l’aurez compris. Il s’agit des rebelles du M23 qui ont entamé leur retrait de cette ville située dans la province du Sud-Kivu qu’ils ont conquise, il y a une semaine, à l’issue d’âpres combats contre les forces armées congolaises. Cette action, faut-il le rappeler, fait suite à la pression sur eux exercée par les Etats-Unis qui dénonçaient une violation de l’accord de paix de Washington. C’est dire si les rebelles du M23 soutenus, dit-on, par le Rwanda, ne quittent pas Uvira de gaieté de cœur. Ils le font de peur de se mettre à dos le président américain, Donald Trump, dont l’Administration envisage des sanctions contre tous ceux qui entraveraient la mise en œuvre de l’accord de paix signé le 4 décembre dernier par les dirigeants congolais et rwandais, en l’occurrence, Félix Tshisékedi et Paul Kagame. Mais du côté de Kinshasa, on se montre très prudent. En effet, le M23, tout en annonçant son départ d’Uvira, pourrait avoir des combattants déguisés en civils sur place. Ce n’est pas impossible. Car, en guerre, tous les coups sont permis si bien qu’il faut se garder de croire en la bonne foi de l’adversaire.

Il faut maintenir la pression sur tous les acteurs au risque de voir l’accord de Washington voler en éclats

Surtout que, dans le cas d’espèce, le M23 dit être opposé au retour à Uvira des troupes congolaises et burundaises avec leurs supplétifs appelés Wazalendo. Il exige que la ville soit placée sous le contrôle d’une force neutre. D’où viendra une telle force ? De quels éléments sera-t-elle composée? Ce sont, entre autres, des questions que l’on se pose, pour l’instant, sans réponse. En tout cas, les autorités congolaises qui ont toujours réclamé le départ des soldats rwandais qui combattent aux côtés du M23, n’accepteront pas de baisser facilement la culotte en acceptant l’occupation d’une de leurs villes par une force neutre qui échappe à leur contrôle. C’est dire si la gestion de la ville d’Uvira pourrait constituer une autre pomme de discorde entre Kinshasa et les rebelles du M23 qui, conscients que le rapport des forces est en leur faveur, donnent l’impression de multiplier les couacs. A moins que les Etats-Unis ne tapent du poing sur la table en rappelant les uns et les autres à l’ordre. Il faut maintenir la pression sur tous les acteurs au risque de voir l’accord de Washington, déjà fort malmené, voler en éclats. S’il ne veut donc pas que son honneur soit bafoué, Donald Trump devra y veiller afin que les lignes bougent sur le terrain.