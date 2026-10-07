RETRAITE INTERNATIONALE DE LEO : Les adieux d’un « Messi » du football

C’est un peuple débordant de reconnaissance qui a célébré son idole, le 6 octobre dernier, en Argentine, pour sa dernière danse sous le maillot « blanc et bleu ciel » de l’Albiceleste, l’équipe nationale d’Argentine. Laquelle recevait son homologue du Bénin, dans un match amical qui marquait le clap de fin de la carrière internationale d’un génie du ballon rond : Lionel Messi. Le natif de Rosario qui est entré discrètement sur scène en équipe nationale, en août 2005, lors d’un match amical contre la Hongrie, et qui est devenu, 21 ans plus tard, une légende vivante du football mondial. Le plus grand, pour ses admirateurs invétérés qui ne tarissent pas d’éloges à son égard. Même ses plus grands détracteurs n’ont jamais remis en cause l’immensité de son talent.

Messi tire sa révérence après une carrière internationale où il aura tout gagné

C’est dire combien le jeune prodige argentin au talent naturel, aura marqué son temps et son époque. Une histoire qui s’est écrite au fil des ans et des compétitions, et qui est émaillée de larmes de joie, mais aussi de tristesse. A l’image de celles versées par la star planétaire, lors de la finale de la Coupe du monde 2026 perdue contre l’Espagne (0-1), le 19 juillet dernier, à New-York, aux Etats-Unis. Un triste épisode qui n’est pas pour rien dans sa décision de mettre définitivement un terme à son aventure avec l’Albiceleste. Et ce au grand dam de ses compatriotes qui ont tenu à lui rendre un hommage appuyé pour avoir rendu à leur pays, toute sa fierté. Comment peut-il en être autrement quand on voit comment la Pulga a su porter le lourd héritage de Diego Maradona en équipe nationale, en menant l’Argentine à trois finales de Coupe du monde, dont une remportée en 2022 au Qatar ? Et que dire de ces deux Copa America remportées successivement en 2021 et en 2024, et venues briser le mythe de la malédiction qui semblait le poursuivre dans cette compétition avec l’équipe d’Argentine ! Autant dire qu’à trente-neuf ans, Messi tire sa révérence après une carrière internationale où il aura tout gagné. Une carrière tout aussi bien remplie, avec 126 buts au compteur en 208 apparitions sous la tunique de son pays, six éditions de Coupe du monde disputées dont trois finales jouées, avec 21 buts marqués au total, ce qui est le record absolu en Argentine. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes et pour celui qui n’est pas loin de bousculer aujourd’hui la hiérarchie des légendes du football mondial au faîte desquelles trônent le roi Pelé et Diego Armando Maradona. Quoi qu’il en soit, pour beaucoup, Messi est simplement un don du Ciel pour le football à qui il a su redonner toute sa magie. Et le plaisir de le voir évoluer au plus haut niveau avec un génie hors pair, est ce qui manquera le plus à ses admirateurs. Pour le reste, son but qui couronnait la victoire (3-0) de son équipe lors de son ultime apparition sous le maillot national, sonne comme le symbole d’une page qui se tourne pour l’Albiceleste. Quant à l’opportunité de cette retraite sportive internationale, elle se veut plutôt pédagogique.

Messi n’appartient plus à l’Argentine, mais au patrimoine de l’humanité

C’est-à-dire qu’il faut savoir quitter les choses avant que celles-ci ne vous quittent. Et l’on peut avoir la faiblesse de penser que Messi a bien fait de signer sa sortie de scène pendant que la flamme reste encore vive. C’est la preuve que les légendes ont aussi une fin. Et tout porte à croire que Messi l’aura compris. Lui qui, du FC Barcelone, son club qui l’a vu éclore en Espagne, à l’International football club de Miami, son club actuel aux Etats-Unis, a tracé méthodiquement son chemin dans une discipline sportive où son nom reste gravé dans le marbre à jamais. Une discipline dans laquelle il a su forcer l’admiration et le respect, en gardant toujours cette modestie qui caractérise les grands champions. Autant dire qu’avec cette retraite internationale du capitaine argentin, le football perd l’un de ses plus grands acteurs mythiques. Et l’on attend de voir qui prendra la relève. En tout état de cause, Lionel Messi a certes raccroché les crampons avec l’équipe d’Argentine, mais il n’en a pas encore fini avec le football puisqu’il est toujours sous contrat avec son club de l’Inter Miami. Mais d’ores et déjà, on peut lui reconnaître un parcours inspirant, où il aura vécu utile pour sa famille, son pays et le football qui ne l’oubliera jamais. Et en cela, on peut dire que l’octuple ballon d’or n’appartient plus à l’Argentine, mais au patrimoine de l’humanité.

« Le Pays »