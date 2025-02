SANCTION DE WASHINGTON CONTRE PRETORIA : C’est du Trump tout craché

Prétextant d’une loi sur l’expropriation qu’il juge discriminatoire contre la minorité blanche en Afrique du Sud, le président américain, Donald Trump, a signé, le 7 février dernier, un décret gelant toute aide à Pretoria. Une décision qui intervient après une semaine de pression contre les autorités sud-africaines, qui a suscité de vives réactions aussi bien dans le pays que dans le reste du monde.

Depuis donc la prise de ce décret, les relations entre les deux pays ont pris une autre tournure.

En effet, alors que le soutien financier américain à l’Afrique du Sud, est évalué à 440 millions de dollars, la décision de Washington, aura, à n’en point douter, de graves répercussions sur des secteurs comme la santé, la recherche ou le développement agricole. Ces financements se retrouveront à l’arrêt. En tout cas, d’aucuns ont vite franchi le pas en y voyant une mesure de représailles de Donald Trump contre la Nation arc-en-ciel qui s’oppose à la politique américaine du conflit israélo palestinien. En effet, l’actuel dirigeant de la 1ère puissance au monde, en plus de l’accusation de discrimination envers les Afrikaners, qu’il a portée contre le régime de Cyril Ramaphosa, a également relevé l’accusation de génocide portée par l’Afrique du Sud contre Israël pour sa guerre dans la bande de Gaza. Il l’a indiqué en ces termes : « Les Etats-Unis ne peuvent soutenir le gouvernement sud-africain (…) lorsqu’il sape la politique étrangère des USA ». Pour ne rien arranger, le renforcement des relations entre Pretoria et l’Iran qui n’entretient pas de bons rapports avec les Etats-Unis, n’est pas du goût du locataire de la Maison blanche. Et ce n’est pas tout. L’Afrique du sud, on le sait, est membre à part entière des BRICS, ce qui ne plait pas non plus du côté de Washington. DC. Si depuis un certain temps, les relations entre Washington DC. et Pretoria, ne sont pas au beau fixe, il faut s’attendre à ce que la récente décision de Trump envenime davantage la situation. Au point que certains observateurs évoquent déjà l’hypothèse d’une vraie crise diplomatique entre les deux pays. Peut-il en être autrement quand les Américains affichent clairement leur volonté d’attirer aux Etats-Unis, les Sud-africains blancs nantis expropriés ? A preuve, le décret à polémique, prévoit l’octroi du statut de réfugiés aux Etats-Unis, à un groupe de Sud-Africains qui comptent parmi les plus privilégiés sur le plan économique. Une décision qui prête à sourire pour Pretoria qui n’a pas manqué de rappeler, non sans ironie, que des personnes vulnérables originaires d’autres régions du monde, sont expulsées des Etats-Unis et se voient refuser l’asile en dépit de réelles difficultés. Franchement, c’est du Trump tout craché qui, depuis son retour aux affaires, prend des décrets à controverse, pose des actes qui vont à l’encontre des droits humains, et qui s’érige en donneur de leçons. En tous les cas, il faut saluer le courage des autorités sud-africaines qui ont montré leur détermination à ne rien céder. Toutefois, la mesure prise par Donald Trump doit être une opportunité pour l’Afrique du sud, de s’assurer.

Edoé MENSAH-DOMKPIN