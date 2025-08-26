SANCTIONS AMERICAINES CONTRE UN JUGE SENEGALAIS A LA CPI : Faye maintiendra-t-il son invitation à Trump à venir jouer du golf à Dakar ?

L’administration américaine a annoncé, le 20 août dernier, un nouveau train de sanctions contre quatre magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), pour abus de pouvoir dans plusieurs dossiers américains et israéliens. Il s’agit du juge canadien Kimberly Prost, du juge français Nicolas Guillou, ainsi que de deux procureurs adjoints, la Fidjienne Nazhat Shameem Khan et le Sénégalais Mame Mandiaye Niang. Faut-il le rappeler, Kimberly Prost a autorisé une enquête sur le personnel américain en Afghanistan, tandis que Nicolas Guillou a autorisé les mandats d’arrêt de la CPI contre le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou et l’ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant. Les deux procureurs adjoints sont, pour leur part, accusés de « soutenir les actions illégitimes de la CPI contre Israël, y compris les mandats d’arrêt ». Face à cette batterie de sanctions, la réaction des autorités sénégalaises, ne s’est pas fait attendre. En effet, le gouvernement sénégalais a exprimé sa pleine solidarité à Mame Mandiaye Niang, tout en invitant les autorités américaines à retirer les sanctions contre le magistrat. Une sortie pour le moins osée et qui mérite d’être saluée, face à ce que de nombreux observateurs qualifient d’entrave à la Justice. En fait, les Américains n’étant pas membres de la Cour pénale internationale, sont dans la dynamique de protéger non seulement leurs soldats, mais aussi leur allié de toujours qu’est Israël, peu importent ses crimes commis à l’étranger.

Ces sanctions vont mettre les pauvres juges de la CPI dans une situation inconfortable

Une position américaine qui va sans nul doute à l’encontre du droit international. Peut-on, de ce fait, parler encore de justice en pareille situation ? En tous les cas, les USA de Trump étonnent par leur attitude. Eux qui se targuent d’être le porte-flambeau des droits de l’Homme qu’ils n’hésitent malheureusement pas à piétiner quand des actions de justice visent directement leurs compatriotes ou leur allié de toujours. Quel message envoient-ils au reste du monde en sanctionnant une institution telle que la CPI qui ne cherche qu’à traquer des coupables ? Sans aucun doute, ces sanctions vont mettre les pauvres juges de la CPI dans une situation inconfortable. Pour rappel, les Etats-Unis ne sont pas à leurs premières sanctions contre le personnel de la CPI. On se rappelle encore les sanctions prises en juin dernier, contre le procureur Karim Khan, et celles en 2020, contre le procureur Fatou Bensouda, qui avait comme collaborateur, un magistrat sénégalais Amady Ba. Ainsi donc, la réaction des autorités sénégalaises à l’annonce des sanctions contre Mame Mandiaye Niang, a suscité des commentaires au sein de l’opinion. En effet, certains estiment qu’au lieu d’un communiqué, Bassirou Diomaye Faye aurait dû activer le levier diplomatique, comme l’avait fait, de par le passé, son prédécesseur Macky Sall. Ce qui avait permis la levée des sanctions contre Amady Ba. Faye a-t-il eu peur de franchir le pas ? C’est probable. Faut-il le rappeler, la prise de sanctions contre le magistrat sénégalais siégeant à la CPI, intervient quelques semaines après la visite du président sénégalais aux Etats-Unis, le 10 juillet dernier. Visite au cours de laquelle, Bassirou Diomaye Faye avait invité son homologue américain, Donald Trump, à venir investir dans le golf à Dakar. Dès lors, on peut se poser la question suivante : le premier des Sénégalais maintiendra-t-il toujours cette invitation ? Y pense-t-il toujours ?

Edoé MENSAH-DOMKPIN



