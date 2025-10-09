SEMAINE DE POKO : 15 questions de couple pour mieux connaître votre partenaire

Apprendre à mieux connaître votre partenaire peut être une expérience aussi amusante qu’enrichissante. Nouveau couple ou vieux couple, en posant les bonnes questions, vous découvriez des informations surprenantes et consoliderez votre relation. Avant un mariage, cette activité apparemment anodine, peut vous aider à vous assurer que vous êtes tous les deux sur la même longueur d’onde, et à vous détendre avant le jour J. Nous partageons avec vous, dans notre rubrique semaine de Poko de ce vendredi 10 octobre 2025, ces 15 questions qui pourront vous inspirer et vous permettre de mieux connaître votre partenaire.

1- Quel est ton souvenir d’enfance le plus embarrassant ?

Partager des moments embarrassants peut détendre l’atmosphère et renforcer la confiance mutuelle.

2- Quel est ton petit plaisir coupable ?

Révéler ses plaisirs coupables peut être à la fois hilarant et attachant. Si votre partenaire accepte de mettre sa fierté de côté et joue le jeu, c’est une marque de confiance.

3- Quelle est la chose la plus folle que tu aies jamais faite ?

Les récits d’aventures révèlent le côté spontané de votre partenaire. C’est un excellent moyen de découvrir sa personnalité intrépide ou amusante.

4- Si tu pouvais changer de vie avec quelqu’un pendant une journée, qui serait-ce et pourquoi ?

Cette question plus profonde qu’elle n’y paraît, peut révéler ce qui intrique votre partenaire ou ce que votre moitié envie chez les autres, vous permettant de découvrir ses aspirations et ses centres d’intérêts.

5- Si tu pouvais vivre n’importe où dans le monde, où serait-ce ?

Rêver ensemble des possibilités futures vous aide à comprendre les aspirations de votre partenaire. Cela peut également vous permettre d’aligner vos objectifs et vos projets de voyage.

6- Si tu gagnais demain à la loterie, que ferais-tu ?

Cette question peut en dire long sur les valeurs de l’autre. C’est bien d’avoir des rêves, mais tout est une question de priorités. Investissement pratique ou dépenses extravagantes, l’important ici, c’est que votre moitié pense aussi à vous et à ses proches.

7- Si tu pouvais maîtriser une compétence comme par magie, quelle serait-elle ?

La découverte de souhaits secrets ou de talents cachés peut être surprenante et déboucher sur des nouveaux passe-temps communs. Cela montre l’ambition de votre partenaire et son désir de se développer et de s’améliorer.

8- Qu’est-ce que tu as toujours voulu essayer et que tu n’as pas encore fait ?

Encourager votre partenaire à poursuivre ses rêves et à essayer de nouvelles choses, montre que vous partagez ses aspirations.

9- Quel est le plus beau cadeau que l’on t’ait fait ?

Cette question révèle ce que votre partenaire apprécie dans les cadeaux et les petites attentions, ce qui vous guidera pour la suite de votre relation.

10- Quel est le plus beau souvenir de nous ?

Se remémorer des moments partagés, renforce le lien qui vous unit, et vous rapproche. Cette question met en évidence les aspects positifs de votre relation et crée une base pour d’autres bons souvenirs. Et la réponse risque peut être de vous surprendre, car ce sont parfois les choses simples qui créent les meilleurs souvenirs !

11- Quelle est la leçon la plus précieuse que tu aies tirée d’une relation passée ?

Tirer des enseignements des expériences passées, peut être instructif et contribuer à renforcer votre relation actuelle. La question semble délicate mais il est important d’identifier ce qui n’a pas fonctionné dans vos relations passées, afin de savoir ce que vous voulez tous les deux pour avancer du bon pied.

12- Qu’est ce qui t’agace le plus ?

Comprendre ce qui agace votre partenaire, permet d’éviter les frictions inutiles et montre que vous tenez compte de ses sentiments. C’est essentiel pour maintenir l’harmonie dans votre relation au fil des ans.

13- Quel est ton plat préféré ?

La nourriture crée des liens et la réponse à cette question, peut vous permettre de lui préparer tout ce qui lui plaît quand le moral n’est pas au rendez-vous. Une super attention après une journée difficile ! C’est aussi une façon amusante de tester de nouvelles recettes ensemble.

14- Quelle est ta chanson préférée ?

La musique en dit souvent long sur la personnalité ! Et vous pourrez peut être vous joindre à votre partenaire lors de la prochaine soirée karaoké.

15- Quelle est ta façon préférée de passer une journée pluvieuse ?

Les petits plaisirs simples peuvent refléter le caractère d’une personne. Savoir comment votre partenaire aime se détendre et trouver de la joie au quotidien, peut vous aider à planifier des moments agréables et intimes ensemble. Plutôt du genre à se plonger dans un livre bien au chaud sous un plaid, ou à danser sous la pluie.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : BRIDEBOOK