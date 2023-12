SEMAINE DE POKO : Les secrets des couples heureux

Cette semaine dans notre rubrique Semaine de Poko, nous avons réuni pour vous, quelques recettes pour être heureux en couple. En général, les couples qui jouent et rient ensemble sont faits pour durer. Voici 10 règles d’or du couple heureux.

1- S’accepter

« Aime ton prochain, comme toi-même », comme on aime à le dire. On ne peut demander à l’autre de faire ce qu’on ne sait pas faire soi-même : se rendre mutuellement heureux. Il faut accepter l’autre avec ses qualités et ses défauts. Nul n’est parfait. Je suis d’avis avec ceux qui disent qu’on ne se marie pas pour être heureux. Mais on se marie plutôt pour rendre l’autre heureux. Je crois que dans un couple si chacun s’évertue à rendre l’autre heureux, au final, chacun sera heureux. Donc, vous formerez un couple heureux.

2-Bien choisir son partenaire

L’âme sœur n’existe que dans nos têtes et vivre avec un clone de soi-même risquerait d’être ennuyant. Les contraires s’attirent, mais pour être heureux, il faut partager au moins 70 % de compatibilité. D’où la nécessité de ne pas se laisser aveugler par la passion et prendre le temps de fréquenter l’autre avant de vous investir à fond.

3- Le respect réciproque

Les membres des couples heureux traitent leur partenaire comme un invité tout à fait spécial de leur vie et non comme un bouc émissaire sur qui décharger toutes ses frustrations et ses émotions désagréables. Donner des conseils non sollicités, faire des critiques, accuser l’autre de tous les torts mine le respect et la confiance nécessaires à la vie à deux.

4- Entretenir la séduction

Il ne faut jamais considérer l’autre acquis une fois pour toutes ou agir comme si on était acquis pour toujours. Il faut savoir entretenir le désir et une certaine incertitude pour garder ce désir présent. On ne désire que ce que l’on ne possède pas. D’où la nécessité d’entretenir une certaine distance et de se méfier des routines.

5- Etre transparent

Il n’est peut-être pas nécessaire de tout se dire, mais certaines choses doivent pouvoir se dire, surtout les besoins, les émotions, les espoirs, les attentes et les sentiments… positifs. L’expression de sentiments et d’émotions négatives a tué énormément de couples.

6- Savoir écouter et parler

Savoir écouter sans interrompre l’autre et sans se sentir « attaqué » est tout un art. Un art beaucoup plus facile à apprendre si, comme les couples heureux, vous exprimez cinq à dix fois plus de compliments que de reproches. Parlez-vous de vos beaux souvenirs et de vos projets d’avenir.

7- Dire « Je t’aime »

Ne jamais s’endormir sans dire un mot d’amour sincère à son partenaire. Mieux, lui dire deux choses que l’on a appréciées de lui au cours de la journée. Et le plus beau mot d’amour consiste tout simplement à prononcer son nom avec chaleur et tendresse.

8- Pardonner et oublier

Tout être humain est imparfait et faillible. Si vous avez fait ou dit quelque chose qui a blessé votre partenaire, n’hésitez pas à vous excuser. Si votre partenaire a dit ou fait quelque chose qui vous a blessé, n’hésitez pas à lui pardonner. Le non-pardon, c’est comme offrir des charbons ardents à votre partenaire. Le bonheur est préférable à la vengeance.

9- L’humour

L’humour, après l’amour, est le ciment du couple durable. Les femmes adorent se faire taquiner, d’où l’adage « Femme qui rit est à moitié dans ton lit ». L’humour est une excellente médecine pour dédramatiser nombre de situations tendues. Les couples qui jouent et rient ensemble, restent ensemble.

10- Avoir une vie sociale

Le premier critère des gens et des couples heureux à long terme est la qualité des relations intimes. Avoir des amis personnels et des amis de couples est une excellente stratégie pour développer des nouveaux rituels et enrichir nos échanges.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : www.journaldemontreal.com