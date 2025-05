SEMAINE DE RECONNAISSANCE A L’ENSEIGNANT : Une initiative qui fera chaud au cœur

Il n’est pas rare d’entendre qu’un élève a manqué de respect à son enseignant ou qu’il est même allé jusqu’à porter la main sur lui. Ces faits récurrents ne sont que le résultat d’une certaine démission des parents qui, plutôt que d’assumer leurs responsabilités de premiers éducateurs de leur progéniture, préfèrent filer la patate chaude à l’enseignant. La suite, on la connait ! Des enfants impolis, irrespectueux, prêts à en découdre avec leur enseignant au moindre reproche, il y en a à gogo. C’est fort de ce constat, et dans le souci de sensibiliser les uns et les autres sur l’importance du métier de l’enseignant, que le Conseil des ministres, en sa séance du 24 avril dernier, a annoncé l’instauration de la Semaine de reconnaissance de l’élève et de l’étudiant(e) envers l’enseignant(e). La 1re édition de cette année, se tient du 30 avril au 6 mai, sur tout le territoire national, sous le thème : “Hommage à l’enseignant (e), cheville ouvrière de mon éducateur et de ma formation”. Depuis lors, des témoignages et messages aussi émouvants les uns que les autres, sont visibles sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’élèves, d’étudiants et de citoyens qui traduisent leurs reconnaissances à un où à des enseignants qui, en plus d’avoir été des formateurs, des conseillers, ont tout simplement été des pères ou mères pour eux. En effet, faut-il le rappeler, l’enseigant joue un rôle incontournable dans la construction d’une nation. Car, c’est lui qui prépare la relève de demain. Et en plus du savoir-faire, de la connaissance qu’ils inculquent aux apprenants, ils leur apprennent également le savoir-être et les valeurs fondamentales de la vie en société. Alors, leur dédier une semaine de reconnaissance, est une initiative qui ne fera que chaud au cœur. Car, tous autant que nous sommes, sommes le fruit, la somme des efforts de nos enseignants.

Une revalorisation du métier de l’enseignant

Certes, le ton avait déjà été donné par certains élèves ou anciens élèves ou étudiants qui, de temps à autres, apportaient des présents ou organisaient des activités au profit d’un enseignant retraité ou en activité. Maintenant, si le gouvernement formalise les choses en instaurant une semaine de reconnaissance à l’enseignant, cela ne peut qu’être salué à sa juste valeur. Cela dit, il faut souhaiter que cette dynamique enclenchée se poursuive. Et au-delà de la semaine de reconnaissance, il faudra revaloriser le métier de l’enseignant afin de donner à ce corps, toutes ses lettres de noblesse. Toutefois, il revient aux enseignants de bien se comporter, d’être des modèles pour leurs apprenants et de se montrer corrects. Cela est d’autant plus important à relever que des brebis galeuses, il y en a dans les rangs. En tout cas, quand un enseignant se retrouve dans un maquis en train de boire avec ses élèves, ou se transforme en un prédateur sexuel, il ne doit pas s’attendre au respect dû à son rang.

Sidzabda