SOMMET AFRIQUE DU SUD- UNION EUROPEENNE : Pretoria et Bruxelles à la recherche d’un nouveau souffle

La ville du Cap en Afrique du Sud, a accueilli, le 13 mars 2025, le huitième sommet Union européenne (UE)-Afrique du Sud. Une opportunité pour Bruxelles et Pretoria de renforcer leur coopération dans un contexte de tensions internationales caractérisées par l’invasion de l’Ukraine et la guerre au Moyen-Orient. Pour Pretoria, c’est de bonne guerre d’autant qu’entre l’Afrique du Sud et les Etats-Unis, ce n’est plus le parfait amour depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump qui reproche à la nation arc-en-ciel d’avoir exproprié les terres des Blancs à travers le vote d’une loi que le milliardaire américain qualifie de discriminatoire. Toute chose qui a provoqué une crise diplomatique entre Pretoria et Washington qui n’a pas hésité, par la suite, à geler les aides dont bénéficiait l’Afrique du Sud. La rencontre entre Cyril Ramaphosa et l’UE se présente donc comme une belle opportunité offerte au pays de Nelson Mandela. Ce sommet lui permettra, en effet, de renforcer ses relations avec ses partenaires européens en vue de combler le vide laissé par le pays de l’Oncle Sam. Quant aux Européens qui paient aussi pour leur prise de position en faveur de Ukraine, c’est l’occasion aussi pour eux de se requinquer économiquement à travers le renforcement de leur coopération avec le vieux partenaire sud-africain.

Pretoria et Bruxelles se doivent de tout mettre en œuvre pour que leur partenariat résiste au temps

Car, du fait des sanctions que les Européens ont prises contre Moscou, le président Vladmir Poutine, en représailles, a décidé de taper là où ça fait mal, en interdisant notamment les transactions et l’entrée, dans ses ports, des navires de sociétés européennes. Toute chose qui a fait peser une grave menace sur l’approvisionnement de l’Europe en gaz naturel. Si fait que n’ayant pas d’autre choix, Bruxelles est à la recherche d’un nouveau souffle comme c’est aussi le cas pour Pretoria. Et ce, dans un contexte où la Chine et la Russie se positionnent de plus en plus sur le continent noir. C’est dire si le rapprochement entre Pretoria et Bruxelles n’est pas le fait du hasard. Les deux capitales travailleront donc à tout mettre en œuvre pour que leur partenariat résiste au temps pour tenir compte de la géopolitique mondiale. Et il n’est pas exclu que face aux attaques des Etats–Unis contre l’Afrique du Sud, d’autres blocs à l’instar de l’UE, resserrent leurs liens avec le pays de Cyril Ramaphosa.

Ben Issa TRAORE