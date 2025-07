SOMMETS DES BRICS ET AFRIQUE-ESPAGNE : Beaucoup de cadres de partenariats pour peu de résultats pour le continent noir

Les 6 et 7 juillet 2025, s’est tenu, dans la capitale brésilienne, Rio de Janeiro, le 17e sommet des BRICS. Un regroupement de pays émergents composé à la base, du Brésil, la Russie, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud. Et qui s’est récemment agrandi, plus précisément en 2024, avec l’adhésion de nouveaux membres au […]