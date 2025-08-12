SORTIE DE L’ARCHEVEQUE DE DOUALA SUR LA PRESIDENTIELLE AU CAMEROUN : Quand un évêque sermonne l’ex-séminariste Biya

La présidentielle au Cameroun est prévue pour se tenir le 12 octobre prochain, soit pratiquement dans deux mois. Mais, d’ores et déjà, elle polarise toutes les attentions. En effet, après l’étape de la validation des candidatures qui a davantage crispé l’atmosphère, les états-majors des partis politiques affûtent leurs armes, attendant le coup d’envoi de la campagne électorale. C’est dans ce contexte que l’archevêque de Douala a décidé de jeter un pavé dans la mare. Mgr Samuel Kleda, puisque c’est de lui qu’il s’agit, appelle à une « alternance » afin de « sauver » le Cameroun.

Connu pour n’avoir pas sa langue dans sa poche, celui qui, en décembre dernier, estimait déjà qu’une candidature du président Paul Biya, n’était pas « réaliste », n’a pas porté de gants pour assener ses vérités au pouvoir de Douala. « Notre pays est malade », écrit-il dans sa lettre pastorale adressée à ses ouailles, avant d’ajouter : « Les dirigeants semblent ne plus savoir quoi faire, leur entêtement à conduire la gestion de l’Etat, est inquiétant (…) Le citoyen n’est plus au cœur des préoccupations des dirigeants. L’accent est mis sur l’individu, le clan, l’ethnie, le lobby, … ». Pour une sortie courageuse, c’en est une, surtout dans un pays comme le Cameroun où les espaces, ou ce qu’il en reste, sont verrouillés, et où toute prise de position contraire à la volonté du prince régnant, est considérée comme un crime de lèse-majesté. Le prélat a, pour ainsi dire, mis le doigt sur la plaie du Cameroun. Il a osé dire haut ce que certains acteurs politiques ou de la société civile murmurent dans leurs salons respectifs. C’est tout à son honneur. Car, comme le disait Ahmadou Kourouma, « la vérité rougit les yeux, mais elle ne les crêve pas ». Pour autant, le pouvoir de Biya va-t-il en prendre de la graine ? Autrement dit, le sermon de l’évêque de Douala sera-t-il entendu par le locataire du palais d’Etoudi qui, on le sait, est un ancien séminariste ? C’est, du reste, le lieu de rendre hommage à l’Eglise catholique qui a toujours pris fait et cause pour le peuple. Rejetant l’injustice sous toutes ses formes et la mal-gouvernance, elle s’est toujours dressée contre les turpitudes des dirigeants dont on sait que certains passent le temps à se servir plutôt que de servir leurs peuples respectifs qui végètent dans la misère. On le voit souvent en République démocratique du Congo (RDC) avec le Cardinal Fridolin Ambogo qui n’a eu de cesse de tacler les dirigeants de son pays dans le souci de les amener à une gouvernance vertueuse. On peut multiplier les exemples, tant il en existe sur le continent où l’Eglise catholique a joué son rôle de vigie, suscitant parfois des quolibets et autres railleries de mauvais aloi. Ainsi se comportent bien des dirigeants africains ; ils aiment quand on les caresse dans le sens du poil, si bien qu’ils ne supportent pas la moindre contradiction, d’où qu’elle vienne.

On ne sera donc pas surpris, si ce n’est déjà fait, que les autorités de Douala, en retour, volent dans les plumes de Mgr Samuel Kleda, allant jusqu’à l’accuser d’être sorti de son rôle. Elles vont jouer à l’autruche, se refusant ainsi de voir la réalité en face. Or, comme on le sait, ce n’est pas en cassant le thermomètre que l’on fait baisser la fièvre. Les faits sont là, très têtus. A 92 ans et après 43 ans de règne sans partage, Paul Biya dont certains de ses compatriotes se demandent s’il est encore lucide, n’a plus rien à proposer au Cameroun. Il gagnerait à faire valoir ses droits à la retraite pour aller cultiver son jardin potager. Malheureusement, on est encore bien loin du compte. Car, se croyant toujours indispensable, le natif de Mvomeka’a refuse de s’imaginer une autre vie en dehors du pouvoir, si fait qu’il rebelote pour un 8e mandat. Et sauf cataclysme, il remportera le scrutin présidentiel d’octobre prochain et ce, en dépit de sa santé chancelante. Car, non seulement les institutions sont acquises à sa cause, mais aussi Biya a pris les devants en prenant le soin d’écarter toute candidature gênante, en l’occurrence celle de Maurice Kamto qui, en 2018, lui avait fait voir des vertes et des pas mures. C’est dire si ce n’est pas demain la veille, l’avènement de l’alternance au Cameroun de Paul Biya que d’aucuns soupçonnent de manœuvrer pour se faire succéder par son fils, Franck.

« Le Pays »