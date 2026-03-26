STIGMATISATION ENVERS LES PERSONNES ATTEINTES D’ALBINISME :I l est temps de changer de mentalités

En surfant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une histoire qui m’a totalement glacé. Il s’agit du témoignage d’une personne atteinte d’albinisme, qui a été victime de stigmatisation. “Pas de tête rouge sous mon toit!”, a notamment écrit la victime sur le réseau social Facebook. En effet, dans un témoignage pour le moins saisissant, l’internaute dont je vais taire le nom, raconte avoir été rejeté d’une cour par une dame juste à cause de son albinisme. Lui, il ne demandait qu’une chose: s’offrir dignement un toit avec son propre argent pour s’abriter. Mais c’était sans compter avec l’hostilité de cette voisine qui ne pouvait pas s’imaginer un seul instant vivre avec “un rouge”. Parce que, pour elle, “les têtes rouges” lui ont déjà créé trop de problèmes. Eh oui! C’est ainsi que cette mère de famille parle des personnes atteintes d’albinisme: “les têtes rouges”! C’est dire tout son ressenti envers ces personnes qui, pourtant, n’ont pas demandé à naître albinos. Je n’imagine même pas la douleur et la colère que pouvait ressentir le concerné face à cette dame qui étalait ainsi toute la haine et toute la répugnance qu’elle éprouve pour toutes ces personnes qui souffrent de cette maladie génétique. Je loue, du reste, le calme olympien dont il a fait montre pour gérer cette situation pour le moins désagréable et fortement regrettable, sans créer de scènes. Car beaucoup n’auraient pas eu la même réaction en pareilles circonstances. Moi fou, je jure sur tout ce qui m’est cher que j’allais faire un malheur si c’était moi qui avais été ainsi rabaissé et humilié.

Les personnes atteintes d’albinisme n’ont point besoin de pitié ou qu’on leur offre l’aumône

Cela dit, si la victime a fait ce témoignage sur son mur, il ne l’a certainement pas fait juste par plaisir encore moins pour créer un buzz et s’offrir de la publicité. L’auteur y a été contraint, notamment par devoir de solidarité envers toutes ces personnes qui souffrent du même mal. Nul ne peut s’épanouir dans la haine de son entourage. C’est une évidence. Cet internaute a surtout raconté son histoire pour prendre à témoin l’opinion publique sur une réalité bien triste: la stigmatisation des personnes victimes d’albinisme. Le pire, c’est que ce mal est récurrent. Lui, il a eu le courage de raconter son amère expérience. Mais combien sont-ils qui ont dû taire les leurs pour diverses raisons? C’est dire si le mal est beaucoup plus profond qu’on ne pourrait l’imaginer. Et même si des efforts sont faits pour déconstruire les préjugés et autres superstitions entretenues sur l’albinisme dans nos pays, il y a encore du chemin à faire. En vérité, les personnes “aux cheveux châtains” comme l’a écrit le chroniqueur Clément Zongo dans son livre, n’ont pas à avoir honte de ce qu’ils sont, de ce que leur Créateur a décidé de faire d’eux. Mais ce sont ceux qui les voient différents au point de les repousser, qui devraient plutôt avoir honte. Les personnes atteintes d’albinisme n’ont point besoin de pitié ou qu’on leur offre l’aumône. Elles ont juste besoin d’une égalité de chances, c’est-à-dire qu’aucune porte ne leur soit fermée à cause de la couleur de leur peau. Les “cheveux châtains” n’ont pas à peindre leurs têtes. Il faut plutôt peindre les mentalités pour apporter plus de lumières aux ignorants qui continuent de prêcher les préjugés sur ces personnes qui sont aussi des êtres humains. On ne peut dénoncer le racisme et autres pratiques ségrégationnistes et rejeter dans le même temps, nos propres frères et sœurs du fait de leur albinisme. Il est donc temps de changer de mentalités.

“Le Fou”