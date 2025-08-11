TENSIONS PRE-ELECTORALES EN COTE D’IVOIRE : La paix doit primer sur tout

En Côte d’Ivoire, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) et le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), principaux partis de l’opposition, ont organisé, le 9 août 2025, à Yopougon, une marche de protestation pour exiger la réintégration de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, tous deux exclus de la course à la présidentielle d’octobre 2025, sur les listes électorales. Soutenus par d’autres forces de l’opposition, notamment le Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi N’Guessan et Générations et peuples solidaires (GPS) de Guillaume Soro, les organisateurs réclament également une réforme électorale, l’ouverture d’un véritable dialogue politique avant la tenue du scrutin, et s’opposent à la candidature du président Alassane Ouattara à un 4e mandat présidentiel. Avant tout propos, il sied de saluer le sens de responsabilité dont a fait montre l’opposition lors de cette marche qui, bien que potentiellement risquée, s’est déroulée sans heurt, témoignant ainsi de sa capacité à organiser et à contrôler ses partisans. Cela dit, si la manifestation du samedi s’est déroulée sans incident majeur, force est de constater que le climat reste volatile. En effet, les arrestations ciblées et les nombreuses convocations distribuées à des responsables de l’opposition, témoignent d’un climat de tension marqué par la méfiance.

Créer un climat de confiance qui aboutirait à un consensus national

Selon le PPA-CI de Laurent Gbagbo, ces pratiques fragilisent la décrispation politique entamée après la crise post-électorale de 2010-2011, jetant un doute sur l’impartialité des institutions à l’approche d’un scrutin crucial. A l’approche du 25 octobre 2025, on peut donc, sans risque de se tromper, affirmer que la Côte d’Ivoire, une nouvelle fois, est confrontée à son paradoxe : celui d’un pays économiquement puissant, mais politiquement vulnérable, en particulier au moment de choisir son président. L’opposition qui n’a eu de cesse d’interpeller le pouvoir sur la nécessité d’abandonner tout triomphalisme en vue d’engager des concertations avec elle, afin de créer un climat de confiance qui aboutirait à un consensus national, n’a jusque-là, pas obtenu gain de cause. Car, en lieu et place d’un dialogue, le gouvernement lui a rétorqué que les déboires judiciaires de ses mentors, relèvent plutôt de la Justice. Le constat est donc clair. Les uns et les autres se complaisent dans des postures radicales, favorisant ainsi un climat de psychose pré-électorale. A l’approche de la présidentielle, on note que l’atmosphère n’est pas suffisamment apaisée. Des nuages sombres ne garantissant pas un environnement serein, font craindre des lendemains incertains. La situation socio-politique va en se crispant. L’opposition qui a toujours souhaité que ses actions ne soient pas répondues ni par le mépris, ni par l’indifférence, annonce encore d’autres actions dans les semaines à venir. Surtout après la forte mobilisation constatée dans les rues de Yopougon, le 9 août 2025. Pour elle, la bataille ne se limite pas à la candidature de deux figures politiques, mais elle concerne « la sauvegarde de la démocratie et de l’Etat de droit ». Cela dit, malgré la méfiance ou les a priori, l’opposition et le pouvoir doivent accepter de se parler. C’est ainsi qu’ils pourront briser le mur de la méfiance et consolider durablement les bases de l’unité nationale et de la cohésion sociale tant recherchées par les Ivoiriens. C’est pourquoi, il est de bon aloi que toutes les parties prenantes, en l’occurrence les autorités, les partis politiques et la société civile, œuvrent ensemble à garantir un processus électoral transparent, inclusif et pacifique. La paix doit primer sur tout.

ST