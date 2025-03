TIDJANE THIAM ‘’LIBERE’’ DE SA NATIONALITE FRANÇAISE : Une étape de franchie

L’opposant ivoirien, Tidjane Thiam, candidat déclaré à la prochaine présidentielle ivoirienne, n’est plus Français. C’est un décret publié le 20 mars dernier, au Journal officiel, qui l’a, en effet, annoncé ‘’libéré’’ de cette nationalité. Pour un processus que d’aucuns imaginaient long, les choses sont allées à une vitesse étonnamment rapide pour l’ancien banquier. En effet, ce n’est que le 7 février dernier, que le successeur de feu Henri Konan Bédié à la tête du PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire/Rassemblement démocratique africain), a annoncé avoir fait les démarches pour renoncer à sa nationalité française afin d’être exclusivement Ivoirien, condition sine qua non pour se présenter comme candidat à la magistrature suprême en Côte d’Ivoire. C’est une nouvelle que le leader de la formation d’opposition a, sans doute, accueillie avec soulagement ; tant cette décision des autorités françaises vient lui enlever une véritable épine du pied, surtout dans un contexte où la question de l’ivoirité est en pleine résurgence sur la scène politique ivoirienne.

Thiam vient de franchir une étape importante dans sa conquête du pouvoir d’Etat

La controverse autour de sa candidature avait commencé à animer les débats depuis plusieurs semaines. Et certains adversaires qui en avaient fait une récupération politique, pointaient déjà du doigt sa nationalité française qui, on se rappelle, lui a été décernée en 1987, par les autorités de Paris, en reconnaissance à son brillant parcours universitaire dans les plus prestigieuses écoles. La question alimentait tellement les débats que cela avait fini par agacer Tithi, ainsi qu’on le surnomme, qui n’a pas caché son exaspération. «Ma nationalité, c’est une diversion. On essaie de faire de moi le sujet de cette campagne », avait-il laissé entendre. Dans le même temps, l’ancien Directeur général du groupe bancaire Credit Suisse, affirmait recevoir «des menaces quasi quotidiennes», y compris sur sa «sécurité physique». De là à voir une relation de cause à effet avec cette double nationalité qu’il traînait jusqu’à ce 20 mars, il y a un pas que certains ont vite fait de franchir. Toutefois, l’hypothèse que ces menaces soient réelles, n’est pas totalement à exclure quand on sait que la question de la nationalité a déjà empoisonné, de par le passé, la politique ivoirienne. On se souvient de l’actuel président Alassane Ouattara qui, accusé à l’époque d’être Burkinabè, avait ainsi été exclu des présidentielles de 1995 et 2000. Donc, au regard de tous ces précédents, on peut dire que Tidjane Thiam vient de se libérer d’un énorme poids en se «débarrassant» de sa nationalité française. Il vient surtout de franchir une étape importante dans sa conquête du pouvoir d’Etat au pays de Félix Houphouët Boigny. Puisque cette nationalité constituait, à tout point de vue, un handicap majeur pour lui, parce que contraire à la Loi fondamentale de son pays. Et il faut le dire, lui-même en était bien conscient. Pour rappel, la Constitution ivoirienne stipule en son article 55, que tout candidat à la présidentielle doit «être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine».

Des écueils et pas des moindres, se dressent encore sur le chemin qui pourrait conduire Thiam au palais présidentiel

Donc, c’est une bataille de gagnée pour l’ancien financier, aujourd’hui opposant à Alassane Ouattara, qui est désormais présidentiable selon la loi. D’ailleurs, contrairement à certains poids-lourds de la classe politique ivoirienne à l’image de l’ancien président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ou encore l’ex-Premier ministre Guillaume Soro, Tidjane Thiam est bien inscrit sur la liste électorale qui reste, pour l’instant provisoire ; la définitive étant attendue le 20 juin prochain. Cela dit, si la voie semble se dégager progressivement pour ce haut cadre qui a beaucoup évolué dans le secteur privé en Europe, des écueils et pas des moindres, se dressent encore sur le chemin qui pourrait le conduire au palais présidentiel d’Abidjan. Et, ils commencent au sein de son parti. En effet, Tithi n’est pas encore sûr d’être investi candidat par le PDCI-RDA pour l’élection d’octobre prochain. Même si telle est son ambition, c’est, pour l’heure, loin d’être gagné. Parce qu’il a, en face, un cadre du parti qui, lui non plus, ne fait pas mystère de sa volonté de briguer la magistrature suprême au nom de cette formation politique. Il s’agit de Jean-Louis Billon qui vient lui aussi de se « libérer » de sa nationalité française. Les rivalités entre les deux poids-lourds du plus grand parti d’opposition, ne font aujourd’hui l’ombre d’aucun doute. Si fait que l’option d’une coalition entre les deux hommes pour faire contrepoids au pouvoir dans ses plans, est difficilement envisageable. C’est dire si Tidjane Thiam est loin de faire l’unanimité au sein de cette formation. Cette unanimité, c’est une autre bataille qu’il lui faut impérativement gagner pour se donner plus de chances à la prochaine présidentielle.

«Le Pays»