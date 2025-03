Tour cycliste du Mali : Les Étalons au labo

Les Étalons cyclistes ont déjà une nette idée de leur programme de préparation du tour du Mali qui aura lieu du 13 au 20 avril 2025. A moins de deux semaines de cette grande messe, la fédération burkinabè de cyclisme (FBC), a concocté depuis le lundi 24 mars dernier, un menu bien détaillé pour ses hommes.

Qui veut aller loin, ménage sa monture. A moins de deux semaines du début du tour du Mali, la fédération burkinabè de cyclisme, a déjà établi son programme de préparation. Un programme taillé sur mesure qui devrait permettre aux Étalons cyclistes d’arriver en pleine forme à Bamako où ils entameront le tournoi. Grande favorite de cette compétition, l’équipe cornaquée par le coach Jérémie Ouédraogo et supervisée par le directeur technique national (DTN), Martin Sawadogo sait qu’elle est très attendue. Amédée Ignace Béréwoudougou, le président de la Fédération burkinabè de cyclisme, a annoncé les couleurs. Le patron de la petite reine burkinabè a assigné comme objectif unique à ses ouailles, la victoire finale à Bamako. Martin Sawadogo et Jérémie Ouédraogo ont visiblement reçu le message cinq sur cinq. Sachant qu’ils n’ont pas droit à la moindre erreur avec la flopée de coureurs de talent qu’ils possèdent, les deux techniciens burkinabè se sont mis à la tâche. Ils ont déjà ficelé le programme de préparation de leur équipe. Un calendrier qu’ils ont établi en tenant compte de tous les détails. « Nous avons concocté un programme de préparation en prélude aux différentes échéances dont nous ferons face. Et c’est dans ce cadre justement, que nous sommes là. Après le tour du Mali, nous aurons d’autres rendez-vous à honorer sur l’échiquier international. L’objectif à travers toutes ces préparations, c’est de glaner le maximum de lauriers. Et au regard du sérieux que nos athlètes mettent dans les différents exercices, il n’y a pas de doute qu’on ne revienne pas avec de bons résultats » a déclaré le DTN, Martin Sawadogo. Le même optimisme est partagé par le coureur, Bouda Wahab qui se félicite déjà des conditions de préparation. « Depuis l’annonce des différentes compétitions, la direction technique nationale a mis à notre disposition tous les moyens afin que nous puissions nous épanouir lors de nos différentes sorties. Les plans d’entrainements qui ont été mis en place ont tous été respectés. Cela va nous permettre d’atteindre les objectifs tant recherchés au niveau des différentes compétitions » a-t-il lais sé entendre. A noter que durant ce stage, des consultations et échanges seront menés entre les membres du staff technique et les coureurs pour opérer le meilleur choix qui convient aux Étalons lors de cette campagne. Sur les 10 coureurs qui participent au stage , la DTN ne devra choisir que 6 pour l’expédition de Bamako.

ST