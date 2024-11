TOUR DU FASO 2024 : L ONASER sensibilise sur le port du casque

Le tour du Faso, c’est aussi des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière. A cet effet, l’office National de la sécurité routière (ONASER), a initié une caravane qui sillonne toutes les villes traversées par le tour pour faire passer des messages de sensibilisation. Une action citoyenne qui vise à rendre les routes plus sûres pour tous, à travers la promotion du port de casque par les usagers. Initiée par le Ministère de la Sécurité , cette opération a pour objectif de mobiliser les acteurs du secteur routier et l’ensemble des citoyens en faveur du civisme routier. Selon Mme SAME/YAMEOGO BOUDNOMA NINA, Directrice de la Planification et de la Promotion de la Sécurité Routière, les traumatismes crâniens sont la principale cause de décès chez les motocyclistes, et des casques sûrs et de qualité réduisent le risque de décès de plus de six fois et les lésions cérébrales jusqu’à 74%. « Il est question de sensibiliser les usagers de la route (automobilistes, utilisateurs des engins à 2 ou 3 roues motorisés, cyclistes et piétons) à plus de civisme à travers le changement de comportement sur les routes, le respect du code de la route, le port de la ceinture de sécurité, le port du casque, la possession des documents afférents aux véhicules et l’entretien desdits véhicules, l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants etc. Nous devons nous engager ensemble à lutter contre l’incivisme sur la route car la sécurité routière est une affaire de tous. Nous recommandons des comportements sécuritaires, coopératifs, civiques et responsables », a-t-elle insisté. Notons que le port du casque sera obligatoire à partir du 1er janvier 2024, au Burkina Faso

