Tour du Faso (8e étape, Tenkodogo / Zorgho) : Paul Daumont, toujours maitre du jeu

La huitième étape du tour du Faso, Tenkodogo/ Zorgho, longue de 75, 500km a été remportée le vendredi 31 octobre 2025, par Paul Daumont en 1h 37 mn 44 s avec une vitesse moyenne de 46,350 km/h

Décidément, Paul Daumont est le maitre du jeu. C’est lui qui donne le tempo à cette édition du tour qu’il domine outrageusement. Après avoir permis à son compatriote, Mahamadi Ilboudo, de remporter l’étape d’hier, (Guiba /Garango), Paul Daumont a décidé de reprendre les choses en main, ce vendredi 31 octobre, à l’occasion de la 8e étape. Si proche du but, la jeune pépite du cyclisme burkinabè veut terminer en beauté, la compétition en écrasant la concurrence. C’est donc peu de dire qu’il n’y aura pas de dernier frisson. Détenteur du maillot jaune, depuis la troisième étape, à Bobo, la supériorité, de Paul Daumont n’a jamais été prise à défaut. Il faut dire que l’omniprésence de ses coéquipiers, lui a aussi permis de décourager par avance ses concurrents. « Je pense qu’aujourd’hui encore, comme depuis le début du Tour, j’ai fait preuve d’une force individuelle. Mais je crois que cette force individuelle, n’aurait servi à rien si je n’avais pas de bons coéquipiers. Donc voilà, aujourd’hui, encore une fois, le secret de ma réussite. Celui d’avoir de bons coéquipiers autour de moi, et qui sont motivés. Moi de mon côté, je dois les rassurer en donnant le maximum pour gagner » a lâché Paul Daumont, qui a relégué le marocain Driss El Alouani à 31 secondes au classement général. Avec cette 3e victoire d’étape à son actif, à deux jours de la fin du tour, on peut sans risque de se tromper, affirmer que le suspense final a pris un coup. Les belges et les marocains qui ont compris que le burkinabè a fait voler en éclat la concurrence, ne comptent désormais que sur des victoires d’étapes pour finir le tour sur une note positive. Le belge De Cabooter Lance et le malien Diallo Tiémoko, ont respectivement occupés la deuxième et troisième place cette journée

Seydou TRAORE, sur les routes du tour