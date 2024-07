UN AFRICAIN NOIR VAINQUEUR D’ETAPES AU TOUR DE FRANCE : Quand l’Erythrée fait pour une fois, parler, d’elle en bien

En 111 éditions, le Tour de France a enregistré son premier vainqueur d’une étape, qui est un cycliste africain noir en la personne de l’Erythréen, Biniam Girmay. C’était le 1er juillet 2024, lors de la troisième étape longue de 203 km. Et d’expliquer sa victoire en précisant que « pour réussir un sprint, il faut fermer les yeux et se jeter dans la mêlée ». Dès lors, Biniam Girmay venait d’entrer dans l’histoire du Tour de France par l’entremise de la netteté de son talent. Agé de 24 ans et faisant partie de l’équipe d’Intermarché-Wanty de la Belgique, ce cycliste a fait parler son talent de sprinteur pour remporter le maillot vert (un maillot qui récompense le leader du classement par points ou plus souvent, le meilleur sprinteur du Tour de France) de cette étape. En marquant ainsi les esprits des amoureux de la petite reine et du public sportif à cette date, ce jeune Erythréen renforce la bonne image qu’il venait de mettre en exergue en s’imposant de fort belle manière sur deux autres étapes. Ce qui lui a permis de prendre le leadership du classement par points, de devenir le meilleur sprinteur de la compétition et de conserver ainsi son maillot au sortir de cette édition 2024 de la Grande Boucle. Pour un Tour très coté pour ne pas dire, l’un des meilleurs au monde, l’Afrique, de façon générale, peut être fière de la performance de Biniam Girmay avec trois victoires d’étapes au cours de la même édition.

A travers cette belle prouesse, Biniam Girmay envoie un message fort à ses frères du continent

Ainsi, il donne une belle leçon de cyclisme au monde sportif. C’est un exemple pour toute l’Afrique où existent de nombreux tours cyclistes et particulièrement pour le Burkina avec son Tour cycliste international de renommée continentale, voire au-delà.

Cela dit, la performance de Biniam Girmay brise le clichet qui renvoie une très mauvaise image de l’Erythrée souvent présentée comme un pays où prévalent la famine, la guerre, la dictature, etc. Bordée par la Mer rouge, l’Erythrée est un pays frontalier de l’Ethiopie, de Djibouti, du Soudan, qui ne fait généralement pas parler de lui en bien ; tant il est perçu comme un condensé de maux et de malheurs. Et voilà qu’un jeune talent du sport permet à ce pays de triste renommée, de briller de mille feux. Toute chose qui réjouira plus d’un Erythréen. En tout cas, à travers cette belle prouesse, Biniam Girmay envoie un message fort à ses frères et sœurs du continent. Ce faisant, au lendemain de cette Grande Boucle, on imagine l’accueil qui sera réservé à cet enfant prodige de retour à Asmara (capitale de l’Erythrée) où la promesse d’une fête est déjà faite sur les hauts plateaux à 2 300 mètres d’altitude. En tout cas, avec son succès retentissant au Tour de France, Biniam Girmay devient un sportif très attendu aux Jeux Olympiques de Paris où il prendra part à la compétition avec l’équipe nationale de cyclisme de l’Erythrée. Il y est arrivé le 21 juillet 2024.

Antoine BATTIONO