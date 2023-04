VACCIN CONTRE LE PALUDISME : Passer de l’espoir à la matérialité

Le vaccin R21/Matrix-M, développé par des scientifiques de l’Université d’Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India, a reçu le feu vert des autorités ghanéennes pour être utilisé dans ce pays . Une nouvelle qui suscite l’espoir dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest et bien au-delà. En effet, force est de constater que l’approbation de ce vaccin par le Ghana, marque l’aboutissement de 30 années de recherche. On ne peut que se réjouir que le pays du Dr Kwame Nkrumah soit le premier au monde à approuver l’utilisation de ce nouveau vaccin antipaludéen. Franchie cette étape, il faut espérer que les autorités ghanéennes passeront rapidement à une étape non moins importante. Il s’agit de la matérialité de cette autorisation qui passerait par la mise sur le marché, du vaccin en question. Cela est d’autant plus important que les populations africaines piaffent d’impatience de venir définitivement à bout de ce mal. Rappelons que le paludisme tue un enfant chaque minute dans le monde et pour ne prendre que l’exemple du Ghana, il y a eu 5,3 millions de cas palustres et 12 500 décès en 2021. D’où l’urgence de s’attaquer à ce fléau. Les chiffres macabres font froid dans le dos et devraient pousser ces chercheurs africains à accélérer le pas dans la quête de vaccin pour soulager les populations.

On attend l’opérationnalisation des résultats de recherches

Cela dit, dans leur volonté de lutter contre le fléau, beaucoup de pays ont mis en place des structures de recherches. La preuve, des résultats officiels d’essais de recherches de la phase 3 sont en cours sur 4800 enfants au Burkina Faso, au Kenya, au Mali et en Tanzanie. Ils attendent d’être publiés d’ici à la fin de l’année 2023. On attend donc l’opérationnalisation de ces résultats de recherches, qui devrait passer notamment par l’approbation par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) de ce vaccin. En ce qui concerne le Serum Institute of India, il est annoncé la signature d’un accord de transfert de technologie pour produire le vaccin au Ghana. C’est de bonne augure pour le déploiement du R21 dans tous les pays africains touchés par la maladie.

Ben Issa TRAORE