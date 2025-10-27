VICTOIRE DE PAUL BIYA A LA PRESIDENTIELLE DE 2025 : Le matango* est tiré, Tchiroma va-t-il accepter de le boire ?

Les Camerounais retiennent leur souffle après l’annonce, le 27 octobre 2025, des résultats définitifs de la présidentielle du 12 octobre dernier. Et pour cause : plusieurs régions du pays avaient déjà été secouées par des violences au lendemain du scrutin. Et la tension reste encore vive dans le pays où la moindre étincelle peut mettre le […]